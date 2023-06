Un milione e 341 mila euro per le imprese dei Comuni di Bagnasco, Nucetto e Ormea

Prende forma il progetto “Castelli e borghi lungo la ferrovia del Tanaro” (leggi qui) che coinvolge i comuni di Nucetto, Bagnasco e Ormea, vincitori del bandoBorghi del Ministero della Cultura, finalizzato alla rigenerazione culturale e sociale per i paesi con meno di cinquemila abitanti.

In Piemonte sono stati 13 i progetti finanziati, a valere sul PNRR, a fronte di 249 comuni partecipanti.

Il progetto dei tre Comuni dell'Alta Val Tanaro prevede quasi tre milioni di finanziamenti, in parte destinati alla realizzazione di interventi per l'incremento dell'ospitalità, per la fruizione dei resti dei tre castelli e di recupero dei fabbricati ferroviari che saranno realizzati dagli enti pubblici, e in parte per iniziative e progetti culturali, turistici e ambientali, che saranno attuati in collaborazione con le associazioni locali.

Negli scorsi giorni il Ministero dela Cultura ha pubblicato il bando dedicato alle piccole e medie imprese localizzate, o che intendono insediarsi, sul territorio dei tre Comuni che presentino programmi di interventi coerenti con le linee e le proposte del progetto generale e ha una dotazione finanziaria complessiva di 1.341.892,24 euro.

Per conoscere al meglio le possibilità che offre il bando e come accedervi, lunedì 12 giugno alle 21, nella sala della Società Operaia di Ormea, i progettisti che hanno redatto il progetto vincitore del bando nazionale illustreranno i criteri e i requisiti necessari per la presentazione delle domande di contributo.

Le domande dovranno essere presentate entro l'11 settembre del corrente anno; il Bando prevede l'assegnazione di contributi a fondo perduto per un importo massimo di 75mila euro per ogni singola impresa.