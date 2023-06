Incidente nella serata di oggi, martedì 6 giugno, nel comune di Caraglio tra un'auto e due ragazze in monopattino.

E' avvenuto in via San Paolo, nei pressi della bocciofila. In seguito allo scontro una delle due ragazze non ha riportato ferite, mentre l'altra, minorenne, ha riportato un trauma cranico e, soccorsa dal personale sanitario, è stata trasportata all'ospedale Santa Cronce di Cuneo in codice rosso.