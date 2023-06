Pensionato morì dopo lo schianto con un Tir: camionista a processo, la Procura ne chiede l’assoluzione

Il 30 ottobre 2020, a seguito di un incidente stradale verificatosi sulla Statale 28 a San Michele Mondovì, perse la vita il 72enne Sergio Avico. L’uomo, alla guida di una Fiat Panda, si scontrò con un camion con rimorchio Man.

In Tribunale a Cuneo è in corso il processo volto a far luce sulla dinamica del sinistro e sulle eventuali responsabilità penali a carico di E. A. Z., l’uomo che quel giorno era alla guida del mezzo pesante.



Il camionista è a giudizio con l’accusa di omicidio stradale colposo. La Procura, sentiti i testimoni, ha chiesto per lui l’assoluzione. Ad associarsi la difesa.



Stando alle ricostruzioni fornite in aula dai Carabinieri intervenuti quel pomeriggio, sembrerebbe che la Panda, che viaggiava in senso opposto rispetto al camion, avesse invaso in modo improvviso la corsia di quest’ultimo e che il camionista, per evitare l’urto, si fosse portato tutto sulla destra, tanto da finire fuori strada.



A effettuare i rilievi fu un maresciallo dei Carabinieri: “Il camion stava percorrendo la statale in leggera discesa – ha riferito in aula il militare -. La Panda era completamente danneggiata nella parte anteriore: a seguito dell’impatto era rimbalzata e tornata indietro sulla sua corsia. Il camion, invece, era danneggiato sul lato del conducente. Il limite di velocità su quella strada è di 50 km/h. L’autocarro procedeva in discesa e l’automobile in salita”. Come illustrato dal militare la vittima non avrebbe indossato la cintura di sicurezza. Avico, prima di invadere la corsia opposta, era stato colpito da un'ischemia. A stabilirlo, una perizia.



I consulenti nominati dalla difesa e dalla pubblica accusa concordano sul fatto che l’urto non si sarebbe potuto evitare, sia che il camion avesse rispettato il limite di velocità sia che non l’avesse fatto. “La Panda viaggiava ai 72 km/h, poi ha iniziato a decrescere a 66 e il conducente ha schiacciato il pedale del freno – ha concluso uno dei consulenti –. Questo significa che si è accorto del pericolo. Un secondo prima la collisione è diventata inevitabile, perché apparentemente Avico non ha reagito e ha continuato ad avanzare verso l’autocarro per circa due secondi e mezzo”.



La sentenza è attesa il 7 luglio.