Cinquantunenne morto dopo l’incidente in moto sull’autostrada A6 Torino-Savona

Non ce l’ha purtroppo fatta a superare i gravi traumi subìti nel sinistro il motociclista che nel pomeriggio di ieri, lunedì 5 giugno, è stato protagonista dell’incidente verificatosi al km 53 dell’autostrada Torino-Savona, all’altezza di Fossano.



Soccorso sul posto dal personale del servizio sanitario 118 e dalla Polizia Stradale, Vincent Alex Rieder, cinquantuno anni compiuti lo scorso 19 novembre, è infatti spirato durante il trasporto in ambulanza all’ospedale di Mondovì.



L’incidente si era verificato intorno alle 15 sulla direttrice per Savona all’altezza del bivio con l’Asti-Cuneo, comportando anche la temporanea chiusura dell’autostrada, rimasta ferma circa mezz’ora in entrambe le direzioni per consentire l’intervento dei soccorsi.