Patteggia per l'incidente che costò la vita a due ventenni di Sant'Albano Stura. Per il giudice andava troppo veloce

Era la notte tra sabato 3 e domenica 4 luglio 2021 quando sulla provinciale di Montanera un terribile incidente costò la vita alle ventenni Nicole Allasia e Erica Renaudo , spirate a una settimana l’una dall’altra in conseguenza delle gravi lesioni subite nello scontro frontale tra l’auto sulla quale stavano rientrando a casa e una Audi A3 guidata da un’altra giovane, S. P., di qualche anno più anziana di loro, residente a Peveragno.



La conducente del secondo veicolo non aveva bevuto né aveva fatto uso di sostanze stupefacenti – hanno appurato le indagini –. Andava però troppo veloce, rispetto ai limiti presenti in quel tratto stradale, e questa circostanza le era costata il rinvio a giudizio con l’accusa di duplice omicidio stradale colposo.



Nei giorni scorsi il procedimento si è chiuso. La giovane ha patteggiato davanti ai giudici dei tribunale di Cuneo una condanna a tre anni di lavori di pubblica utilità, mentre per quattro anni avrà la patente di guida sospesa.



Anche le due ragazze erano sobrie, era stato accertato dagli inquirenti. Erica, che guidava l’auto, stava riaccompagnando a casa Nicole, sua amica da una vita. La passeggera morì sul colpo. La conducente lottò per una settimana, ricoverata al Santa Croce di Cuneo.