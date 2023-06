Come pulire i serramenti?

La pulizia serramenti è un'attività importante per mantenere la casa in ordine e per garantire che siano sempre funzionali e belli da vedere.

Innanzitutto, è importante scegliere il giusto metodo di pulizia a seconda del tipo di infisso che si ha in casa: ad esempio, per i serramenti in legno è consigliabile utilizzare prodotti specifici per la pulizia del legno, mentre per quelli in alluminio o PVC è possibile utilizzare detergenti delicati.



Ecco perché, per evitare di rovinare irrimediabilmente i propri serramenti è consigliabile rivolgersi alla Ditta Pulizie Roma che grazie alla sua comprovata esperienza nel settore, riuscirà a far risplendere i serramenti di casa, seguendo procedure specifiche e senza causare alcun danno.

Pulizia serramenti: gli step da seguire

Prima di procedere con la pulizia serramenti vera e propria, la ditta specializzata si occuperà di rimuovere la polvere e lo sporco visibile con un panno morbido o una spazzola a setole morbide in modo da evitare di graffiare o danneggiare il materiale.



Per pulire i serramenti in legno, viene utilizzato un detergente specifico diluito in acqua tiepida oppure un mix di aceto bianco e acqua tiepida per ottenere un effetto detergente naturale.



Per la pulizia serramenti in PVC o per gli infissi in alluminio , invece, la ditta utilizzerà detergenti delicati diluiti in acqua tiepida avendo cura di evitare l'utilizzo di prodotti aggressivi come l'acido muriatico o la candeggina, perché potrebbero danneggiare il materiale.



Una volta applicato il detergente, è importante rimuoverlo accuratamente con acqua e un panno morbido; in caso di residui di sporco o di detergente, si può utilizzare un panno in microfibra per rimuoverli.



Infine, per mantenere gli infissi sempre puliti e in ordine, è consigliabile effettuare una pulizia regolare almeno una volta al mese in modo da evitare che lo sporco e la polvere si accumulino e diventino più difficili da rimuovere.

Pulizia serramenti: come si puliscono le varie tipologie

I serramenti in PVC sono molto utilizzati per le loro ottime prestazioni termiche ed acustiche, ma anche per la loro resistenza e durata nel tempo.

Tuttavia, come qualsiasi altro materiale, anche il PVC richiede una pulizia periodica per mantenere intatto il suo aspetto e le sue caratteristiche.



Come abbiamo visto prima, il primo step nella pulizia di questa tipologia di serramenti è la rimozione di polvere e sporco accumulati sulla superficie utilizzando un panno morbido inumidito con acqua tiepida e sapone neutro.



Per le parti più difficili da raggiungere, come gli angoli o i giunti, si può utilizzare una spazzola a setole morbide o un pennello; in alternativa, si possono utilizzare aspirapolvere con bocchette sottili per aspirare la polvere più difficile da rimuovere.



Per eliminare macchie persistenti o depositi di calcare, viene utilizzato un detergente specifico per PVC; dopo aver effettuato la pulizia serramenti in PVC, è importante asciugare bene la superficie con un panno morbido e asciutto onde evitare la formazione di aloni o macchie dovute all'acqua residua.

Per quanto riguarda, invece, la pulizia serramenti in legno, questa dovrà essere più delicata: dopo aver pulito la superficie esterna dalla polvere, si procederà alla pulizia delle altre parti utilizzando detergenti delicati come ad esempio il sapone neutro o il bicarbonato di sodio diluito in acqua imbevuti in un panno morbido evitando di strofinare troppo energicamente sulla superficie del serramento



Dopo aver rimosso lo sporco con il detergente, è importante risciacquare bene i serramenti in legno con acqua pulita per evitare la formazione di aloni o macchie ed asciugare poi con un panno morbido.



Infine, la pulizia serramenti in alluminio, prevede l'utilizzo di detergenti specifici da applicare sulla superficie mediante l'ausilio di una spugna morbida o un panno non abrasivo; è importante evitare l'utilizzo di oggetti troppo duri che potrebbero graffiare la superficie degli infissi.



Dopo aver eliminato lo sporco dalla superficie dei serramenti, è importante risciacquare bene con acqua pulita per eliminare eventuali residui di detergente; successivamente, si può procedere all'asciugatura con un panno morbido per evitare la formazione di aloni sugli infissi.

In ogni caso, bisogna sottolineare che la pulizia serramenti dovrebbe essere effettuata periodicamente, una volta al mese, o, nel caso non sia fattibile, almeno una volta l'anno per garantire la funzionalità dei propri serramenti.

In conclusione, la pulizia serramenti è un'attività importante per mantenere la propria casa in ordine e garantire che questi siano sempre funzionali e belli da vedere; affidandosi a professionisti del settore, sarà possibile ottenere risultati efficaci senza danneggiare il materiale dei serramenti.