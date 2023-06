I punti patente possono incidere sul premio assicurativo? Ecco la verità

Gli automobilisti più anziani sicuramente lo ricordano: un tempo la patente non aveva i punti. Il sistema attuale, infatti, è stato introdotto nel 2003 e possiamo dire che ha a tutti gli effetti rivoluzionato il Codice della Strada. Si può essere più o meno d’accordo con la patente a punti, ma nel corso degli anni si è rivelata un forte incentivo a guidare in modo più civile e responsabile.

Sarà che la decurtazione dei punti patente causa spese piuttosto ingenti agli automobilisti che vogliono recuperarli, o che a volte le compagnie assicurative lo utilizzano come indicatore per valutare il tipo di guida dei propri assicurati e, di conseguenza, che tipologia di rischio rappresentano (e il costo del loro premio assicurativo), fatto sta che da quando è stato introdotto il sistema della patente a punti l’approccio alla guida degli italiani è cambiato notevolmente.

C’è tuttavia un aspetto, proprio quello relativo alla connessione tra punti patente e assicurazione, che non tutti conoscono e sul quale forse è bene fare chiarezza.

Le Assicurazioni a questo punto, oltre a verificare la veridicità dei dati inseriti all'interno della banca dati nazionale , stabiliscono il profilo di rischio dell'automobilista calcolando, di conseguenza, l'importo che deve avere il premio assicurativo.

Per risparmiare sull’assicurazione RC Auto, dunque, risulta per diversi motivi fondamentale guidare civilmente o conservare tutti i punti sulla propria patente tenendosi alla larga da infrazioni e incidenti.

Tali punti, infatti, non sono infiniti: ogni titolare di patente ha in dotazione 20 punti. Se si commettono infrazioni che il Codice della Strada sanziona, oltre che con una multa, con la decurtazione dei punti patente, allora si vedranno sottratti i punti previsti in quello specifico caso, se invece non si commettono infrazioni, ogni biennio si guadagneranno due punti, sino ad arrivare ad un massimo di 30.

Se, tuttavia, il sistema di accumulo e decurtazione dei punti patente è noto a tutti, quello che in molti si chiedono è: come si possono recuperare i punti patente, una volta decurtati? Ebbene le possibilità sono due:

Si può scegliere di intraprendere uno stile di guida molto più attento e prudente, dal momento che due anni consecutivi senza infrazioni permettono di guadagnare punti persi in precedenza;

La seconda strada prevede invece un esborso di denaro : per recuperare 6 punti della patente in una volta sola basterà seguire uno specifico corso tenuto dalle autoscuole con tanto di piccolo esame finale. I corsi, tuttavia, possono arrivare a costare dai 150 ai 400 euro: una soluzione che potrebbe risultare comunque più conveniente rispetto al pagamento annuale di un a polizza auto più alta e al rischio di vedersi ritirata la patente in caso di successiva grave infrazione.