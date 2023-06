In provincia di Imperia e Costa Azzurra la soluzione per il tuo climatizzatore

Bieffe Clima, azienda di Ospedaletti specializzata in climatizzazione, riscaldamento ed energie rinnovabili, offre ai propri clienti un servizio professionale, preciso e puntuale. Nata nel 1964, l'azienda è attualmente gestita da Fausto Casale, sua sorella Sara e il marito Dario Mantegazza. Il loro obiettivo principale è offrire un servizio di qualità a prezzi competitivi ai propri clienti.

Con l'arrivo dell'estate, i climatizzatori diventano essenziali per affrontare il caldo. Se hai bisogno di installarne uno nuovo, approfitta oggi delle soluzioni più vantaggiose. Con gli incentivi fiscali, inoltre, è possibile recuperare le spese di detrazione e Bieffe Clima è sempre a disposizione per sopralluoghi e preventivi gratuiti.

Concessionaria Toshiba, l'azienda fornisce anche un servizio di post-vendita completo per garantire l'efficienza dei climatizzatori e ridurre i consumi energetici durante il loro utilizzo. Per mantenere un ambiente sano e pulito, è importante richiedere assistenza per la pulizia dei filtri degli apparecchi installati in casa o in luoghi di lavoro. Per avere un ambiente fresco e sicuro in casa durante l'estate, è consigliabile affidarsi a professionisti come Bieffe Clima, che offrono personale altamente competente ed esperienza nel settore per garantire lavori di alta qualità.

Bieffe Clima si occupa da sempre di vendita, installazione e assistenza di climatizzatori. Grazie ad uno staff di tecnici preparati, qui potrai trovare la soluzione ideale per climatizzare i tuoi ambienti con consulenze personalizzate e preventivi sul posto gratuiti.

Bieffe clima si occupa anche dell’installazione e manutenzione di climatizzatori in locali con grandi superfici; ristoranti, alberghi e negozi.

Per ulteriori informazioni puoi consultare il sito www.bieffeclimasrl.it, scrivere a info@bieffeclimasrl.it, chiamare lo 0184.689162 o recarti direttamente a Ospedaletti, in Corso Regina Margherita 178.

