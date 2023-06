La Voce della Ristorazione: luogo virtuale per il rilancio turistico reale

Un ponte virtuale tra fornitori, imprenditori e personale della ristorazione, la possibilità concreta di prendere in mano le redini del proprio business ponendo solide basi per il proprio futuro lavorativo: La Voce della Ristorazione (www.lavocedellaristorazione.it) è il portale nato per soddisfare la domanda e l’offerta degli operatori del food and beverage e dell’hospitality, offrendo un ampio ventaglio di servizi ai quali è facile accedere semplicemente registrandosi sul portale.

Una svolta per un futuro nella ristorazione

Lavocedellaristorazione.it non è un semplice portale di “cerca lavoro”: al suo interno, infatti, è possibile consultare un database vasto e continuamente aggiornato composto da innumerevoli figure professionali in cerca di un’occasione lavorativa in tutta Italia.

Camerieri, pizzaioli, personale di sala: ogni operatore turistico nel campo dell’accoglienza e della ristorazione potrà accedere gratuitamente alla straordinaria opportunità offerta dal portale. Basterà registrarsi su www.lavocedellaristorazione.it, caricare il proprio CV e attendere la giusta occasione per mettere in mostra il proprio talento.

Il servizio offerto dal sito è accessibile anche per ristoratori, agricoltori, imprenditori, fornitori che non solo sono alla ricerca di forza-lavoro per la propria attività, ma intendono anche donare alla propria impresa una visibilità virale sfruttando i mezzi messi a disposizione dalla rete.

Creazione di banner pubblicitari e altri servizi appositi saranno messi a disposizione dei proprietari di locali, dei produttori di alimenti biologici, di commercianti di vini, di professionisti del food and beverage. Il tutto in pochissimi clic.

Un luogo virtuale per un progetto reale

Altro fondamentale servizio offerto dal portale consiste nella possibilità di creare workshop, fiere, eventi legati al turismo enogastronomico e all’ospitalità alberghiera.

La Voce della Ristorazione punta sul rilancio dei borghi italiani per promuovere un turismo sostenibile, di qualità, alla portata di ogni potenziale cliente. La disponibilità a gestire e pubblicizzare convegni e seminari, inoltre, mette in luce la disponibilità da parte de La Voce della Ristorazione di fare entrare in contatto le diverse anime del settore ristorativo.

La partecipazione alla creazione di workshop, eventi legati al vino, degustazioni, sagre e fiere della ristorazione consiste non solo nella promozione dell’evento, ma anche nella disponibilità concreta a definire dettagli, a organizzare ogni aspetto della manifestazione, ma soprattutto nella disponibilità a mettere in contatto “fisico”, reale, le diverse figure-chiave della ristorazione attraverso un’opera di mediazione da parte de lavocedellaristorazione.it.

Il sito si pone come intermediario discreto, ma efficace, per consentire a fornitori, personale, gestori di attività ristorative e alberghiere di incontrarsi personalmente: un’occasione più unica che rara di confrontarsi sul rilancio del settore del turismo dell’accoglienza, fiore all’occhiello della nostra Nazione.