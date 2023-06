L'azienda Bianco spa di Alba ottiene l'autorizzazione AEO

L’azienda Bianco SpA di Alba, nel suo costante percorso di crescita e di internazionalizzazione, ha compreso la necessità e l’importanza di qualificarsi azienda virtuosa all’interno della catena del commercio internazionale.

Nel corso del 2022, la BIANCO SpA ha effettuato la revisione delle proprie procedure aziendali operative ed amministrative al fine di garantire i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa unionale per ottenere la qualifica europea di Operatore Economico Autorizzato AEO.

Il 6 febbraio 2023 il Sig. Giuseppe Bernocco, Presidente della BIANCO SpA, il CEO Ing. Andrea Zanini e la Compliance Customs Manager Sig.ra Manuela Germanetto sono stati ricevuti presso l’Ufficio delle dogane di Cuneo per sottoscrivere il referto dell’audit aziendale finalizzato all’ottenimento dell’Autorizzazione AEO.

Dal 6 marzo 2023 è attiva l’autorizzazione AEO di BIANCO SpA che le garantisce numerose agevolazioni nei rapporti con l’Amministrazione doganale nazionale ed internazionale che semplifica e velocizza le procedure di controllo.

BIANCO SpA ha ottenuto l’autorizzazione dall’Agenzia delle dogane con il massimo livello di affidabilità sia nell’ambito delle semplificazioni doganali (AEOC) che in quello della sicurezza (AEOS), a dimostrazione dell’elevato grado di compliance raggiunto.

BIANCO SpA è la prima azienda nazionale nel settore meccanotessile ad aver ottenuto lo status giuridico di Operatore Economico Autorizzato AEO, un’autorizzazione che viene rilasciata dall’Amministrazione doganale agli operatori economici residenti nei Paesi europei che rispettano elevati requisiti di sicurezza e affidabilità..

L’autorizzazione garantisce a BIANCO SpA uno standing ancora più elevato a livello globale, consolidando la sua leadership commerciale (attiva da quasi 50 anni) e agevolandone l’espansione sui mercati internazionali in quanto riconosciuta sia in Unione Europea che in importanti Paesi extra UE tra cui Stati Uniti, Cina, Giappone, Norvegia e Svizzera.

“L’essere riconosciuti come AEO testimonia il nostro continuo impegno nel migliorare la governance della società, e rappresenta una tappa importante nell’assicurare la perfetta compliance dei nostri processi nei rapporti con le autorità fiscali e doganali” - commenta Andrea Zanini, CEO di BIANCO SpA - “L’autorizzazione rafforzerà la nostra posizione sullo scenario internazionale sia da un punto di vista reputazionale che competitivo, con una serie di vantaggi che si estenderà anche ai clienti BIANCO SpA”.

L'azienda inoltre prenderà parte all’edizione 2023 della fiera ITMA, dall’8 al 14 giugno presso Fiera Milano Rho, con uno spazio espositivo di 690 mq.

ITMA è da sempre una preziosa opportunità di scambio e confronto: dal 1951, ogni quattro anni, i professionisti del tessile e meccanotessile di tutto il mondo si incontrano per presentare novità e tendenze.

Come molti altri settori, anche il comparto tessile ha conosciuto una grande accelerazione dei processi di digitalizzazione. Il percorso verso Industria 4.0 è ormai avviato e Bianco® riafferma la propria leadership nello scenario futuro, proponendo soluzioni tecnologiche altamente innovative.

L’innovazione nel tessile è anche green: il settore si misura con nuove sfide che pongono al centro i temi ambientali e la sostenibilità. Da diversi anni Bianco® aderisce al progetto Sustainable Technologies e GREEN LABEL, la targa verde ACIMIT che certifica i macchinari tessili nell’impegno delle aziende a ridurre le emissioni migliorando la competitività e la sostenibilità dei processi produttivi.

Lo stand a ITMA accoglie interessanti novità, che vanno ad arricchire la vasta gamma delle macchine progettate e messe a punto dal team Bianco®.

L’azienda si avvicina ad un traguardo importante: nel 2024 festeggerà i 50 anni di attività, un risultato prestigioso e un punto di partenza verso nuove sfide che la squadra è pronta ad affrontare con coraggio e determinazione.

Bianco® negli anni ha dimostrato una grande capacità di adattarsi all’evolversi del mercato, e oggi conta oltre 40.000 installazioni in tutto il mondo e 30 brevetti registrati.

Il team Bianco® vi aspetta a ITMA, Hall 14 Stand B104, con un’ampia vetrina di macchinari e accessori per il finissaggio tessile, per l’industria del tessile tecnico e per il settore del non woven.