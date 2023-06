A Costigliole Saluzzo la Partita del cuore per sostenere l’associazione “La Cura nello sguardo”

Cinque paesi coinvolti: Costigliole come organizzatore, Busca, Villafalletto, Verzuolo e Scarnafigi. Otto società sportive: Danza Galvagno di Costigliole, Asd Valle Varaita, Esperia Piasco, Polisportiva Piasco, Podistica Valle Varaita, Ginnastica artistica Libertas Saluzzo (sezione di Villafalletto), Cuneo Volley Busca, Polisportiva Scarnafigi.

E ancora: trentasei calciatori, cinque tra animatori e dj, 1500 posti disponibili tra tribuna e prato, 18 mila watt di potenza audio irradiata.



Sono i numeri dell’iniziativa “Vince la solidarietà” organizzata dell’associazione Attivamente, in collaborazione con il Comune, per venerdì 9 giugno sul campo di Ceretto.



Nella Partita del Cuore, riproponendo il fortunato format “lanciato” quattro anni fa a Villafalletto da Gabriele Mainero, la Nazionale Italiana Tv e Social affronterà il Team “J Amis”. Fischio d’inizio alle 20,30, ma l’evento comincia prima, dalle 18, in un susseguirsi di musica e animazione, che porterà in scena, esibizioni e presentazioni delle otto società sportive del territorio.

I proventi della manifestazione saranno devoluti all'associazione "La Cura nello Sguardo": oltre ai biglietti (acquistabili presso le due tabaccherie di Costigliole, il bar Centro di Busca e al Podio di Cuneo e on line al costo di 10 euro per la tribuna, 5 euro per il prato e 1 euro per bambini e ragazzi) ci sarà la possibilità di fare un’offerta per portarsi a casa la maglia tecnica commemorativa dell’evento con gli autografi dei protagonisti.

Nella squadra coordinata dal direttore generale Vittorio Fagioli, tra gli altri, scenderanno in campo il comico Giampiero Perone, noto tra gli altri per il personaggio del Principe Cacca, l'inviato di Striscia la Notizia Marco Galtieri, il comico dei Pampers Andrea Pisani, Steve dei Turbolenti.

La Partita del Cuore sarà l’occasione per un premio speciale: Lorenzo Beccati, la storica voce del Gabibbo, riceverà il riconoscimento per le sue 300 presenze con la maglia azzurra.

Commenta il sindaco di Costigliole Fabrizio Nasi: "La Partita del Cuore conferma ancora una volta il grande "gioco di squadra" di Costigliole. Le formazioni si affrontano su un campo in perfette condizioni e con delle strutture tenute in modo impeccabile grazie ad un accordo/collaborazione con l'Asd Valle Varaita Calcio, che abbiamo rinnovato in virtù della proficua collaborazione intessuta negli anni, in cui la società ha continuato a crescere, promuovendo lo sport tra i più giovani.

Anche la Protezione civile è coinvolta nel progetto, con un supporto logistico importante e un potenziamento dell'illuminazione, a tutto vantaggio della sicurezza. Il Comune ha creduto in quest’iniziativa dell'associazione Attivamente, sostenendolo con tutte le sue forze, particolarmente persuasi dal fine nobile che persegue l'associazione a cui sarà devoluto l'incasso della manifestazione.

Nessuno di noi, infatti, vorrebbe trovarsi con un caro nella fase terminale di una malattia, ma purtroppo tutti prima o dopo possiamo attraversare un simile momento. Le attività di "La Cura dello sguardo" alleviano, dove possibile, questa sofferenza, accompagnando i malati e le famiglie in un percorso fondamentale, sotto vari punti di vista, emotivo e pratico".

Dichiara l’organizzatore Livio Allisiardi: "Con questa iniziativa si rinsalda l’amicizia con i paesi vicini e rilanciamo, dopo i terribili mesi della pandemia, una programmazione comune. Un sentito ringraziamento ai tanti costigliolesi, associazioni e singoli, che si sono messi in gioco per la buona riuscita di questa iniziativa e agli sponsor che hanno creduto in noi. “Vince la solidarietà” è un’iniziativa ideata e interamente gestita su base volontaria: solo con il grande impegno di tanti possiamo raggiungere lo scopo solidale che ci siamo prefissati".