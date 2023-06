A Ostana la "Minja per i viol d'Oustano"

La prima manifestazione organizzata dalla Proloco di Ostana, in programma per l' estate Ostanese, è la tradizionale festa patronale di San Claudio, Santo Patrono di Ostana, che si terrà domenica 4 Giugno.

Alle ore 11.00 nella Parrocchia dedicata al Santo Patrono verrà celebrata la S. Messa, animata dalle “ Giovani Voci del Monviso” con la benedizione della Via Crucis restaurata, e a seguire un piccolo rinfresco offerto dalla ProLoco.

La novità di quest' anno pero' consiste nel proseguire i festeggiamenti anche la domenica successiva l' 11 Giugno con la seconda edizione di Minja' per i Viol D' Ostana, una manifestazione enogastronomica alla scoperta di alcune borgate lungo gli antichi sentieri che le collegavano.

La partenza della paseggiata anche quest' anno, sarà nel capoluogo La Villa, nella piazza del Comune, alle ore 8.30 con la conferma dell' iscrizione e la consegna del ricordo della giornata ai partecipanti.

Alle ore 9.00 si partiraà con la colazione, servita sempre sulla piazza, per poi spostarsi, lungo gli antichi sentieri, alla Frazione Bernardi.

Lungo il percorso i partecipanti potranno scoprire alcuni piccoli tesori architettonici e paesaggistici che il piccolo Comune nasconde e potranno ascoltare le meravigliose storie della vita di montagna, ammirare la piccola Cappella di S. Bernardo per poi raggiungere lungo i vecchi sentieri la cappella di S. Nicolai.

Aii Bernardi si potrà degustare l' aperitivo, per poi raggiungere la frazione di Sant' Antonio e visitare il piccolo borgo, attraversandolo da cima a fondo.

Qui alcuni personaggi racconteranno dei piccoli segreti e simpatici annedoti della frazione, e si potranno degustare gli antipasti.

Si riprenderà poi il cammino fino al raggiungimento del Capoluogo, dove verrà servita la polenta con formaggio e salsiccia e il dolce.





Il costo della passeggiata e' di € 20 per gli adulti, € 10 per i bambini fino ai 10 anni e gratuito sotto i 5 anni.

Per motivi organizzativi è obbligatoria la prenotazione ai numeri 347/7154691 oppure al num. 333/2794511.

I proventi della manifestazione tolte le spese saranno interamente devoluti per aiutare la popolazione alluvionata dell'Emilia Romagna.

Un' ottima occasione per trascorre una giornata in compagnia con buon cibo immersi in un paesaggio montano mozzafiato, e sempre con il Re di Pietra a fare da faro ai viandanti, e per festeggiare in modo nuovo il Santo Patrono di Ostana, uno dei borghi piu' belli d' Italia.