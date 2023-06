A passeggio nell'orto dell'erborista a Rossana

Sabato 10 giugno, a partire dalle ore 15, il laboratorio erboristico artigianale Euphytos di Rossana apre i suoi spazi per un pomeriggio a porte aperte, in cui sarà possibile scoprire la varietà di erbe e piante spontanee che crescono sui terreni della borgata Bessè. Nei pendii di Euphytos si potrà osservare la ricchezza dell'ecosistema vegetale alpino, che è alla base dell’attività: qui il lavoro comincia con la raccolta e l’essiccazione a freddo di piante e fiori e continua con la trasformazione in estratti ed oleoliti, anche per altre aziende. In questo contesto il recupero delle tradizioni più antiche di utilizzo di piante officinali per la salute si coniuga con l’innovazione della eco-estrazione ad ultrasuoni con tecnologia REUS, che garantisce in ogni lavorazione una ricchezza di principi attivi senza eguali e rende possibile mettere in opera la filiera corta: dalla terra agli scaffali del pittoresco punto vendita della borgata. Erbe di campo, fiori, frutti ed alberi: durante la visita si potranno conoscere le piante caratteristiche della stagione e scoprire i segreti del laboratorio.

A tutti verrà offerta una degustazione della produzione Euphytos, come gli sciroppi realizzati in gusti particolari ed esclusivi. Inoltre, durante il pomeriggio sarà possibile partecipare al workshop “Balsamo profumato”: creazione di un balsamo a base di ingredienti naturali profumato con oli essenziali biologici. I posti sono limitati e il costo di questa esperienza è di 10,00€ a persona.



L'evento di Euphytos è arrivato alla sua ottava edizione e quest'anno si coordina con altre due proposte "porte aperte" di aziende agricole ed erboristiche della media e bassa valle Varaita: quella della CSA Cresco di Rossana, che propone attività e giochi per bambini, e quella di Valverbe di Melle, che inaugura la propria stagione estiva.



Euphytos è progetto ambizioso e coraggioso di lavoro con le piante della montagna che è iniziato nel 2004 ma che affonda le sue radici in una grande passione per l'erboristeria che la famiglia Di Paolo, proprietaria del laboratorio, tramanda di generazione in generazione dal trisnonno Salvetti di Roccavione, commerciante di erbe delle vallate cuneesi e già erborista con Licenza del Re.





Nell'orto dell'erborista Rossana, borgata Bessè 98, Strada Provinciale frazione Lemma.

Euphytos, Laboratorio Erboristico Artigianale.

Sabato 10 giugno 2023.

Ore 15, visita guidata all’orto dell’erborista e al laboratorio ad ultrasuoni.

Prenotazione obbligatoria. Pagamento del workshop da effettuare sul posto.

Si suggerisce l’uso di calzature sportive. In caso di pioggia l’evento sarà rimandato a data da destinarsi.

Indicazioni stradali e di parcheggio fornite alla prenotazione.

La prenotazione può avvenire tramite questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-open-day-euphytos-2023-642016397327

Info 329.1480685; info@laboratorioeuphytos.it