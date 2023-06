Al via il Palio dei Borghi di Fossano: la 44ª edizione dal 10 al 17 giugno prossimi (Foto e Video)

Entra nel vivo nei prossimi giorni la settimana più attesa dai fossanesi: quella del Palio dei Borghi 2023.

Lunedì 5 giugno nella Sala consiliare del Municipio si é svolta la presentazione della lunga serie di appuntamenti che culmineranno con l'assegnazione del premio al Borgo che meglio avrà affrontato le numerose prove previste e che succederà al Borgo Romanisio, attuale compagine in carica.

Il Sindaco Dario Tallone e l'Assessora alle manifestazioni Donatella Rattalino, insieme al Monarca e alla Monarchessa, Andrea Cesare e Elisa Dotta, hanno fatto gli onori di casa alla presenza dell'intera giunta comunale, dei presidenti dei Borghi e dei volontari e delle forze dell'ordine che saranno impegnati fino alla giornata clou di sabato 17 giugno per la quarantaquattresima edizione del Palio.

Come sottolineato da Cesare, che oltre al ruolo di Monarca ricopre la carica di presidente della Pro Loco cittadina, si parte con l'appuntamento della Festa dei Borghi sabato 10 giugno: una costinata sotto le torri in piazza Castello (anche se la location potrebbe variare in base alle condizioni meteo n.d.r.) a partire dalle ore 19, su prenotazione.

I biglietti sono reperibili presso i negozi Minnie e co. di via Marconi, Tabaccheria Smile di via Sacco e oreficeria Tallone di via Roma. Per informazioni: 340.1187802 e 338.7783663.

l'Assessora Rattalino ha ricordato come il periodo estivo sia costellato dalle feste dei singoli borghi, i quali si riuniscono per il palio per offrire un momento conviviale condiviso: "quest'anno si é già svolta la festa di Borgo sant'Antonio, mentre per luglio sono previste quelle di Borgo Piazza - il 15 luglio - e Borgo Vecchio - dal 17 al 22 luglio -. A seguire: Borgo Nuovo a cavallo tra agosto e settembre e Borgo San Bernardo dal 7 al 9 settembre. Chiudono Borgo Salice e Borgo Romanisio, la cui data é in via di definizione."

La programmazione del Palio prevede invece per mercoledì 14 giugno la ormai tradizionale cena rinascimentale nel cortile del Castello, con un menù a sorpresa basato sulla tradizione del tempo rivisitata in stile contemporaneo. Prenotazioni al 338.7783663.

Giovedì 15 é la volta della serata dedicata alle prove della corsa dei cavalli.

Venerdì 16, vigilia del Palio, alle 20 é prevista la sfilata del corteo storico - dal bastione all'estremità di viale bianco i figuranti percorreranno via Roma fino a via Merlo e ritorno, per poi dirigersi verso l'arena del Castello attraverso viale Bianco e viale Sacerdote - mentre alle 21,30 vi é l'appuntamento con i Giochi della tradizione.

Ancora Rattalino: "Quest'anno i giochi della tradizione popolare sono quattro: staffetta, tiro alla fune, il puzzle e una nuova miscellanea di salto, equilibrio e lancio. Chi vincerà quella sera avrà il doppio vantaggio di gareggiare il sabato nella manche dei cavalli da tre, oltre che poter tirare con l'arco in coda ai concorrenti.

Il sabato: ancora la sfilata del corteo alle 19,30 e poi il momento topico della Giostra dell'oca e del Palio vero e proprio.

É toccato al Sindaco Dario Tallone sottolineare l'impegno dell'amministrazione e delle Forze dell'Ordine sulla sicurezza, con alcune novità per l'implementazione della stessa: "Ringraziando tutti per la presenza, mi preme sottolineare che quest'anno vige il divieto assoluto dell'uso di fumogeni e che per supportare il lavoro della giuria verrà inaugurato una sorta di V.A.R., articolato su tre punti di ripresa.

Logisticamente sto valutando con la giunta di rielaborare la disposizione delle tifoserie sugli spalti, riservando il posto centrale al vincitore dell'anno precedente.

La corsa dei cavalli é sempre organizzata su due batterie: una da tre e e una da quattro. Anche quest'anno poi l'abilità degli arceri permetterà di sommare punti per la classifica finale."

I biglietti per assistere al Palio saranno in vendita per tutti da giovedì 8 giugno presso l'ufficio economato del Comune negli ordinari orari di apertura degli uffici.

Gianfranco Mondino, presidente della Fondazione CRF, anche quest'anno sponsor principale dell'evento, ha espresso la vicinanza e la disponibilità della realtà da lui rappresentata per un momento di tradizione che rappresenta tutta Fossano: "sono contatto che ci sia di nuovo la staffetta con le bandiere: é storica e mi diede anche delle soddisfazioni personali qualche anno fa! Rispetto alla presenza di Fondazione, questo é il nostro compito: essere al fianco dei fossanesi! Il Palio é una rievocazione del periodo d'oro della cittá, tra Cinque e Seicento. Bene le idee, bene le capacità, ma soprattutto bene la presenza di tante persone che si mettono a disposizione per il Palio!" Il Sindaco ha comunicato che l'impegno finanziario totale supera i 150.000 euro: "un grazie all'assessore al Bilancio Lamberti per aver fatto un lavoro egregio anche quest''anno. Sottolineo che riusciremo a confermare l'entità del contributo dell'anno passato per i singoli Borghi! In conclusione voglio ringraziare la folla di volontari che ci permette di proporre il Palio: lo faccio alla fine non per la scarsa importanza, ma perché é fisiologico che in un discorso si ricordino sempre le ultime parole e voglio che la gratitudine per chi si mette a disposizione rimanga impressa in chi é qui ad ascoltarmi!" In avvio di conclusione la presidente del Consiglio Comunale e consigliera Provinciale Simona Giaccardi ha ricordato l'unione collettiva invidiabile al di là della competizione, ringraziando borgatini e sarti. "E che vinca il migliore!"

Ha chiuso l'incontro il Monarca Andrea Cesare, con il ricordo di Beppe Tabella e di Giacomo Bogetti, due pilastri dei Borghi e del Palio che sono a comparsi negli ultimi mesi.

La Monarchessa Elisa Dotta: "il tempo vola, mi sembra ieri la presentazione del Palio 2022 in sala Barbero e siamo già alla nuova edizione! E io mi emoziono ogni volta, perché per me é un periodo magico! Pochi giorni fa, ad una signora che mi chiedeva se fossi pronta anche per questa prossimo appuntamento, ho risposto che lo speravo.

Per rendere viva Fossano, la città va vissuta!

Che vinca il migliore, o il più fortunato, come dice il Sindaco, a me sovvengono le parole di Italo Calvino, quando suggerisce di non aver paura di perdersi in un labirinto, ma di badare a camminare sempre insieme."