Alba, quattro appuntamenti con "Musica in Cascina"

Musica in Cascina accompagnerà per quattro sabati consecutivi l’estate del territorio, in un progetto congiunto tra le Colline del Gusto e Alba Music Festival. Con la direzione artistica di Giuseppe Nova, sarà il trait d’union ideale tra l’Alba Music Festival, appena concluso e Suoni dalle Colline di Langhe e Roero, che da 17 anni porta la musica classica sul territorio. Gli appuntamenti si svolgeranno nella dimora storica Ca ‘d Marieta, alle porte di Alba in località Piana Biglini: il giardino e i suoi porticati accoglieranno il pubblico in un’atmosfera conviviale, la cornice raffinata e informale di una cascina storica piemontese. Le quattro serate termineranno in un brindisi con la presenza dei vini delle Cantine Marchese Fracassi di Cherasco, Teo Costa di Castellinaldo, dei vini premiati al Concours Mondial de Bruxelles e del Consorzio dell’Asti DOCG, con degustazioni commentate dal giudice internazionale Ico Turra.

«Con particolare emozione presentiamo questi concerti nella tranquillità della campagna: il cortile diventa palcoscenico per sonorità raffinate in una struttura risalente al 1785 a pochissimi chilometri da Alba, per accogliervi come Ospiti e non soltanto come appassionati di musica».

Roberto Cerrato, Direttore del Sito UNESCO

Calendario

Sabato 10 giugno alle ore 21, " Piccola serenata nottura" con Sang Eun Kim soprano, Giuseppe Nova flauto e i Solisti dell’Orchestra Classica di Alessandria

Sabato 17 giugno, ore 21. "Opera, romanze e canzoni" con Hyunjeong Lee soprano, Antonio Sarnelli de Sylva baritono e Paolo Scibilia pianoforte

Sabato 24 giugno, ore 2. "Da Bach a Chiambretti, 4 secoli di musica in televisione", con Andrea Bacchetti pianoforte

Sabato 1 luglio, ore 21, "Fireworks" Guitalian Quartet. Guido Fichtner, Claudio Marcotulli, Stefano Palamidessi, Adriano Walter Rullo quartetto di chitarre

Ingresso inclusi i brindisi a fine concerto: ingresso singolo: 10 euro, abbonamento a quattro concerti: 25 euro, abbonamento per gli Amici di Alba Music Festival: 18 euro. Ingresso libero ai minori di dieci anni

È possibile la prenotazione sul sito www.albamusicfestival.com

Per la prenotazione inviare email a simona.dellavalle@smcm.it

Informazioni su come diventare Amici del Festival sul sito del festival.





Informazioni

Alba Music Festival +39.0173.362408

Centro Culturale San Giuseppe +39 0173 293163

info@albamusicfestival.com