Bra, tutto pronto per la 40ª Festa campestre del quartiere Oltre-ferrovia

Nel solco di una tradizione in calendario da ben 40 anni, torna all’onore della cronaca la Festa campestre del quartiere Oltre-ferrovia di Bra. L’appuntamento è fissato presso l’area verde di via Rosselli con un ricco programma di eventi ad ingesso gratuito per tutti i gusti e tutte le età. Impossibile annoiarsi!

Si parte sabato 17 giugno, alle ore 20, con la cena campestre in cui sarà servito un menù che prevede insalata di riso ripiena, porchetta e patatine, profiterole e caffè al costo di 18 euro, bevande escluse. Alle ore 21 tutti in pista per la serata danzante con l’orchestra Alex & la Band.

La festa prosegue domenica 18 giugno, alle ore 20, con la spizzicata a scelta tra prosciutto e mozzarella, salame piccante e mozzarella, wurstel e mozzarella, vegetariana con peperoni, zucchine e funghi, più una bottiglietta d’acqua al costo di 10 euro (è gradita la prenotazione entro sabato sera). Si balla con l’orchestra Tony d’Aloia e Teresa Zeuli dalle ore 21.

Per tutte le serate sarà in funzione il servizio bar con birra a pioggia. Il Comitato di Quartiere Oltre-ferrovia fa sapere che si declina ogni responsabilità per eventuali incidenti a persone o cose, prima, durante e dopo le manifestazioni.