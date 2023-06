Caraglio: al Filatoio il weekend di musica, moda e arte del festival 'Suoni dalle Terre del Monviso'

In arrivo un fine settimana di musica, moda e arte in programma il 17 e 18 giugno al Filatoio di Caraglio. Inserito nel ricco calendario del Festival Suoni delle Terre del Monviso, l’evento è organizzato in collaborazione con la Cecy Onlus.



Il fare comunità, elemento caratterizzante di Suoni delle Terre del Monviso e del Festival Suoni dal Monviso, si concretizza in maniera compiuta in questo evento dal titolo evocativo: “Ensemble”. Un momento che vedrà coinvolti oltre 100 protagonisti e nel quale si fonderanno insieme: una mostra collettiva di 14 artisti cuneesi, un concerto corale e una sfilata di moda ad opera di uno stilista locale.



Il tutto sarà ospitato negli spazi del Filatoio, location particolarmente suggestiva. A partire dalle 16 di sabato si aprirà la mostra artistica solidale nella quale gli artisti “di casa nostra” incontreranno i piccoli artisti nepalesi “Dil Kumari”, nome della casa-famiglia che in Nepal ospita 30 ragazzi, dai 5 ai 17 anni, provenienti da situazioni di abbandono, sfruttamento, povertà e talvolta violenza. Dil Kumari è la bambina più piccola ospitata all’inizio dell’attività, tre anni fa.



La casa, oggi, è al massimo della sua capienza ma, viste le continue richieste per accogliere altri bambini senza cibo e dimora, la Cecy Onlus ha messo in piedi una nuova scommessa: un progetto di ampliamento per dare un tetto e garantire futuro e speranza ad altri bambini. Ecco, allora, che “Ensemble” unirà la cultura e la musica alla solidarietà.

Questi i protagonisti della mostra che resterà aperta anche nei due week end del 24-25 giugno e del 3-4 luglio: Maria Cristina Brescia (fotografia), Carlo Centanni (scultura), Gianfranco Galizio (pittura), Marilisa Giordano (pittura), Bruno Giuliano (pittura e incisione), Luca Giuliano (pittura e incisione), Bitico Gus (tarsi), Carlo Iorietti (pittura), MarinoFelixG (pittura), Serena Racca (pittura), Gabriela Aleksandra Szuba (pittura), Marco Tallone (pittura e incisione), Michelangelo Tallone (scultura) e Davide Giuseppe Tolis (fotografia).



Gli artisti espositori verranno presentati ufficialmente durante il concerto di sabato 17 alle 21, nel cortile del Filatoio. Sul palco il coro saluzzese dei Polifonici del Marchesato, diretto dal M° Enrico Miolano, accompagnato al pianoforte da Flavio Arneodo e al violino da Sofia Giletta.



Domenica 18 sarà possibile visitare la mostra a partire dalle 10 mentre, alle 16.30, sempre nel cortile del Filatoio, si terrà la sfilata di moda dello stilista saluzzese “Il Sarto del Marchese”.



Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero.



L’appuntamento caragliese è stato reso possibile grazie alla collaborazione con Emotion Alp e Comune di Caraglio.