Cossano Belbo: un successo l'edizione 2023 della sagra degli In

La Sagra degli IN edizione 2023 è una di quelle da incorniciare. Innanzitutto per l'ottimo afflusso di pubblico, per l'ottimo clima di festa che si è potuto notare e soprattutto per un regolare andamento di tutta la manifestazione, grazie anche alla clemenza del tempo.



Molto soddisfatto il nuovo Sindaco di Cossano Belbo Luca Tosa, che con i suoi consiglieri ha saputo dare una giusta impronta all'evento. Fondamentale la gestione da parte della Pro Loco cossanese, capitanata dal Presidente Maurizio Grimaldi con l'ottimo supporto dei Gruppi di Protezione Civile di Cossano Belbo, Castagnito, Guarene e S. Stefano Belbo, dai Volontari dell'AVAV di S. Stefano Belbo sempre disponibilissimi nel fornire la necessaria azione di vigilanza.



Tanti gli eventi che hanno saputo attirare i numerosi visitatori, dalla Pizza dell'ormai "divo televisivo" Fulvio Marino che unitamente ai colleghi del programma di Rai 1 "E' sempre mezzogiorno" Cristina Lunardini e Daniele Persegani hanno saputo riempire a dismisura l'ampio cortile del Mulino Marino, fornendo diverse varietà di pizza, piadina e gnocco fritto.



Ma anche le numerose postazioni delle varie frazioni che, unitamente ai volontari del Gruppo Fidas di Cossano Belbo, hanno potuto somministrare i piatti della tradizione langarola, abbinati ai grandi vini di Langa e alle birre locali. I bravissimi musicisti che si sono alternati nelle varie postazioni, unitamente al Gruppo Storico di Incisa, hanno saputo intrattenere fino a tardi i numerosi visitatori.



Una nuova chicca è stata poi la presenza della coppia che ha vinto il Concorso della Sedia dell'Amore con la frase più bella scelta tra le centinaia che sono state depositate nell'apposita cassetta presso la postazione sul bellissimo crinale della collina sopra il Santuario della Rovere. La coppia, Miriam e Simone, proveniente dalla Valdilana in provincia di Biella, è stata ospite della Pro Loco cossanese, con un week end offerto in Langa compresa la cena nella Sagra degli IN.



Alla coppia vincitrice è stata riservata una postazione appositamente guarnita con elementi legati all'amore, da cui hanno potuto godersi i vari spettacoli e degustare tutte le prelibatezze offerte. Un ottimo avvio della nuova amministrazione comunale, soddisfatta dell'ottimo risultato che servirà sicuramente di slancio per futuri progetti e manifestazioni.