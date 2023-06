“Freequence”: quattro venerdì di aperitivi, musica, animazione e arte a Saluzzo

Aperitivi, musica, arte, gusto sono gli ingredienti di “Freequence”, l’evento tutto nuovo che animerà Saluzzo nei quattro venerdì: 9, 16, 30 giugno e 7 luglio dalle 19 a mezzanotte, all'interno del ricco calendario di Saluzzo Estate.

"Il nome 'Freequence' è stato scelto, non a caso – spiegano gli organizzatori- perché “freequence” rappresenta la frequenza cardiaca con i valori dei battiti per minuto (bpm), riconoscibili anche sul logo della manifestazione, con il numero 120.37 che rappresenta una fantasiosa frequenza radiofonica ispirandosi al codice di avviamento postale di Saluzzo e “free” col significato di libertà di espressione artistica".

Quindici postazioni musicali, con 50 artisti, suddivisi nelle 4 serate, con musica dal vivo, dj set, aperitivi, artisti di strada, animazione per bambini, reading, live painting con i quadri dipinti in diretta e poi esposti in una sorta di galleria a cielo aperto, tutto questo è Freequence.

L’evento, che animerà le vie e le piazze della città, è stato pensato dai locali saluzzesi con la supervisione del direttore artistico Massimo Rea per un pubblico di ogni età, comprese le famiglie con bambini.

Tante saranno infatti le animazioni per i piccoli, dai i giochi in legno di Mago Trinchetto fino all’immancabile truccabimbi. Per gli amanti della lettura, nei venerdì 9 giugno e 7 luglio, ci saranno le “frequenze letterarie” a cura della libreria Mondadori Bookstore, in piazza Denina.

"La scelta artistica e musicale è stata pensata in base al target di riferimento dei locali aderenti – spiega Massimo Rea - L'evento è stato ideato per tutte le età, con diversi generi musicali. Anche le famiglie saranno coinvolte attraverso animazioni, giochi e laboratori. Freequence, un evento per tutti".

Il festival è organizzato dal Centro Commerciale Naturale, patrocinato dal Comune di Saluzzo, in collaborazione con la Fondazione Bertoni e tutti i partner istituzionali. Francesca Neberti assessore alle attività produttive del Comune di Saluzzo: "Freequence è un evento nuovo creato dalla volontà dei locali della città per far vivere dei momenti di festa ai giovani e alle famiglie che normalmente animano la nostra città la sera. È uno sforzo importante da parte degli esercenti che da sempre lavorano in rete. Siamo certi che sarà un’iniziativa molto apprezzata dal pubblico".

Il programma dei quattro venerdì può essere visionato sul sito: freequencesaluzzo.it.