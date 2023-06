Immagini Sacre. Un concerto di spiritualità e arte a Cortemilia

Sabato 10 giugno, alle 21, a Cortemilia nella Chiesa di San Francesco, in collaborazione con Caffa S.a.s. e con il patrocinio del Comune, si terrà il concerto “Immagini Sacre” con il coro e l’orchestra del Musikverein der Deutschen Schule Genua.

Il concerto rientra nella 44esima stagione di Antidogma Musica.

Durante la serata ci sarà un live painting con quadri dipinti in diretta da Silvana Maggi, sulle note dei brani musicali.

Il programma prevede di Saverio Mercadante “Le ultime parole di N.S.G.C. Oratorio per soli, coro e orchestra”. A seguire l’ Ave Maria di Gaetano Donizetti per soprano, coro e orchestra.

La serata si concluderà con il “Requiem per Coro, Viola e Harmonium” di Giacomo Puccini.

Si esibiranno: Maria Tortorelli, soprano; Dina Eldemardash, contralto; Alessandro Fantoni, tenore; Giulio Ceccarelli, basso.

A dirigere il coro o l’orchestra del Musikverein der Deutschen Schule Genua, la scuola germanica di Genova, sarà il maestro Fabrizio Callai.

Il Coro e Orchestra del Musikverein der Deutschen Schule Genua hanno all’attivo l’esecuzione di diversi brani importanti tra cui: il Te Deum di Charpentier, il Gloria di Vivaldi, i Carmina Burana di Orff con l’Orchestra Sinfonica Giovanile di Stoccarda, Liebeslieder Walzer di Brahms, la Messa in Re maggiore di Dvorak, la Deutsche Messe e la Messa n. 2 D 167 di Schubert, la Krönungsmesse, i Vesperae Solemnes de Confessore, la Spatzenmesse di Mozart, la Hofkapellmeistermesse di Salieri con l’orchestra della Cappella Musicale Sauliana, la Petite Messe Solennelle di Rossini, l’Hallelujah di Händel.

Il maestro Fabrizio Callai diplomato in Organo e Composizione Organistica e in Didattica della musica al Conservatorio di Genova, si perfeziona con M. Guidarini, del quale è assistente. È titolare di cattedra alla Scuola Germanica di Genova e direttore musicale dell’annesso Musikverein.

È titolare dei Grand’Organi nelle Basiliche di S.M. Assunta in Carignano e N.S. delle Vigne nel capoluogo ligure. Ha al suo attivo una intesa attività compositiva. Ha collaborato come direttore e solista con Associazioni ed Enti tra i quali il Teatro Carlo Felice di Genova, il Conservatorio di Napoli, l’Università di Genova, il Teatro alla Scala di Milano, la Venerabile Cappella Musicale Liberiana della Basilica papale di S. Maria Maggiore di Roma. Ha al suo attivo il Cd “Gli Organi della Basilica di S. M. Assunta in Carignano”. Ha recentemente inciso con i complessi del Teatro Carlo Felice, l’inedita Messa Solenne di S. Mercadante della quale ha