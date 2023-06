Lions Club Canale Roero: prima Camminata Lions “Giro della Castagna Granda”

Siete in vena di muovere le gambette e andare? Ottimo: il Lions Club Canale Roero organizza la 1ª Camminata Lions “Giro della Castagna Granda”, camminata non competitiva a carattere ludico motorio, adatta a tutte le età ed a tutti i livelli di esperienza.

L’appuntamento è per domenica 18 giugno a Monteu Roero e prevede un percorso che si snoda su 6 km per un dislivello di 150 mt, 25% asfalto e 75% sterrato, nel mezzo tutta la bellezza della natura, dalla pianura alla collina. Fotografie d’obbligo.

Il ritrovo è fissato alle ore 8.30 in piazza del Municipio; ore 9 partenza; ore 11 arrivo in piazza con rinfresco per i partecipanti; ore 12 dimostrazione dei cani guida per non vedenti a cura della scuola Lions di Limbiate. Nel pomeriggio visita libera al castello di Monteu Roero.

L’evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Monteu Roero con l’intervento dei Leo. Le quote d’iscrizione (10 euro per gli adulti e 5 euro per i minori di 12 anni accompagnati), saranno devolute alla scuola cani guida.

Come si legge nella locandina, in caso di maltempo la manifestazione verrà annullata. L’organizzazione consiglia abbigliamento e scarpe adeguate, declinando ogni responsabilità per danni a cose o persone durante la manifestazione.