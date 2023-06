Savigliano: nel weekend la festa del borgo Maresco

Grande attesa in frazione Maresco di Savigliano per la festa dedicata alla cultura e alla promozione del borgo seicentesco, in programma per i giorni del 10 e 11 giugno.



Organizzato da alcuni frazionisti e dalla ProLoco di Savigliano, durante l'evento sarà possibile fare giri in carrozza, ascoltare le storie che hanno caratterizzato il borgo e il suo grande palazzo. Sia sabato che domenica ci sarà il battesimo della sella sui poni per i più piccoli e la merenda, mentre i grandi potranno gustare succulente grigliate e conoscere le varie discipline equestri. Domenica ci sarà un piccolo mercato con prodotti tipici e artigianato e gare equestri con carrozze sportive.



L'evento si svolgerà nel centro ippico Equi Maresco che si trova dietro al castello.



Scaricabile in formato .pdf, qui sotto, l'intero programma.