A fine giugno a Crissolo riapre il “Parco avventura”

Quando tutto lasciava presagire un anno di inattività forzata stante il venir meno dell’impegno legato alla sua gestione comunicato da Marco Curti nei pressi del primo maggio scorso e stavano già per esplodere le solite polemiche artefatte, ecco la sorpresa, gradita ed inattesa: il “Parco avventura” di Crissolo riaprirà i suoi battenti l’ultimo fine settimana di giugno, in concomitanza con la ricorrenza di San Giovanni, patrono del paese, sabato 24 giugno.

Rimarrà aperto ed in funzione tutti i giorni di luglio ed agosto, mentre a settembre si ritornerà alla formula dell’apertura nei weekend.

Il Parco, che sorge in un’area abbandonata riqualificata dall’intervento del Comune, consta dei più tradizionali e svariati divertimenti - ivi compreso un ponte tibetano - a svariati metri da terra, ma vanta una peculiarità unica, data dal doppio attraverso del Po (andata e ritorno) appesi ad una corda.

Giovani, ma più ancora con tantissima voglia di fare, i tre gestori - Gianluca Bocca, Alberto Fantone e Sebastiano Faraudo - che, grazie alla collaborazione di Vesulus ed altri professionisti del settore, faranno coesistere al meglio questo nuovo impegno con il loro essere Guide alpine ed attivissimi membri del Soccorso Alpino.

“Li ringrazio davvero di cuore - le parole del sindaco Fabrizio Re - per la loro disponibilità per esserci corsi prontamente in soccorso non appena abbiamo spiegato loro a quali difficoltà stavamo andando incontro”.

Al primo cittadino, ha fatto eco Gianluca Bocca, 33 anni appena, il più giovane dei tre: “Crediamo che quando il territorio sia in difficoltà ciascuno debba fare la propria parte per dare una mano, tanto più chi di turismo vive. Se il territorio non offre i dovuti servizi a chi lo elegge meta di una vacanza o di una semplice gita fuori porta, questi prima o poi si stanca e si sposta altrove”.

Un pillola di saggezza, in attesa della annunciata buona notizia ormai imminente, di cui bisognerebbe saper fare tesoro