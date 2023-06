A tre allievi del liceo Vasco Beccaria Govone la borsa di studio della Scuola di Musica di Mondovì

Sono Sofia Repetto, della classe 3^ Rondine del Liceo delle Scienze Umane, Ludovica Ambrogio e Andrea Rossetti - rispettivamente della 2^ e della 3^ Classico del Liceo Vasco Beccaria Govone - i vincitori delle tre borse di studio messe a disposizione dalla Scuola Comunale di Musica e dall’Accademia Montis regalis.

La premiazione si è svolta lo scorso 1° giugno, in Sala Ghislieri in occasione del saggio di chiusura dell'anno scolastico musicale della Scuola comunale. Tutto questo si è reso possibile grazie alla generosa offerta da parte di due famiglie, in memoria di Silvia Dalla Chiusa, mentre una terza borsa di studio è il frutto della donazione di un anonimo.

Tanta l’emozione degli allievi, che riescono a coniugare la tanta ed evidente passione per la musica con l’impegno scolastico.