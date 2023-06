Marta Ribero, da Cuneo a Parma di Saronno per la gara nazionale dei servizi commerciali

La gara Nazionale Servizi Commerciali si è svolta dal 16 al 18 maggio presso l’I.P.S.I.A. A. Parma di Saronno. Marta Ribero, studentessa della classe 4^A Servizi commerciali, accompagnata dalla docente di Economia Aziendale Anna Marina Rinaudo, ha dimostrato le proprie competenze in tecniche professionali dei servizi commerciali, informatica, inglese e diritto, confrontandosi con una ventina di altri concorrenti e conquistando il podio della graduatoria finale.

L’obiettivo della competizione nazionale è la valorizzazione delle eccellenze verificandone le conoscenze, le abilità, le competenze raggiunte nonché lo scambio di esperienze tra realtà socioculturali diverse.

"Per tutti noi del GRANDIS - afferma Milva Rinaudo Dirigente IIS “S. Grandis” di Cuneo - tutti i nostri ragazzi che partecipano alle gare nazionali, hanno già vinto! Apprendere della vittoria della nostra studentessa Marta Ribero è stato molto emozionante e ancora una volta, mi ha confermato quale immenso lavoro si svolga, costantemente e quotidianamente, in questo Istituto. Grande emozione anche condividere con l’insegnante della classe, la Prof.ssa Anna Marina Rinaudo, un traguardo così importante che si somma a quello del suo pensionamento. Non vi era modo migliore per salutare i ragazzi e occasione imperdibile, per me, di sussurrarle un 'grazie per tutto'".



Ogni Istituto sul territorio nazionale può partecipare iscrivendo un solo studente che frequenti il quarto anno e che sarà ritenuto il più idoneo a rappresentare la scuola dal punto di vista delle competenze e delle abilità acquisite. Ai primi tre classificati, i cui nominativi saranno segnalati al MIM, verrà consegnato un attestato di Merito. “ Ringrazio tutti i docenti del Consiglio di Classe per l’ottimo lavoro, non solo su Marta, ma su tutta la classe - continua Rinaudo – . Sono peraltro onorata di poter ospitare la Gara nazionale del prossimo anno scolastico”.



Le scuole che risultano vincitori della gara nazionale ottengono l’incarico di organizzare l’edizione successiva che per il Grandis sarà nel 2024. Condivideremo questa occasione con tutto il territorio, la scuola è da sempre un’occasione di crescita e se “I care “di Don Milani è più che mai attuale, da sempre è la nostra mission per tutti gli studenti.