Racconigi Cycling Team: settimana ricca di impegni tra pista, cronometro e strada

Settimana ricca di appuntamenti quella che attende il Racconigi Cycling Team.

Nel tardo pomeriggio di domani, mercoledì 7 giugno, le atlete del team manager Claudio Vassallo sfideranno le avversarie nella manifestazione voluta dal N.C.V. Dalmine A.S.D. al velodromo di Dalmine (BG), annullata lo scorso 24 maggio a causa delle avverse condizioni meteo. Le ragazze in gara, appartenenti alla categoria junior, si sfideranno in quattro distinte competizioni: Keirin, Scratch, Eliminazione e Corsa a Punti, che delineeranno la classifica finale dell’Omnium. La maglia della formazione presieduta da Silvio Traversa sarà difesa da Arianna Giordani, dominatrice in stagione del “Trofeo Bussolati Asfalti” disputato sulle strade di Bianconese di Fontevivo (PR), da Asia Rabbia, che nella prova del Keirin indosserà la maglia tricolore di campionessa italiana in carica della specialità, e dall’emiliana Alessia Sgrisleri. Il ritrovo è fissato alle ore 16:00 presso il velodromo comunale di Dalmine, in via Tofane 1, mentre la prima competizione scatterà ufficialmente alle ore 17:30.

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “CAMPIONATO REGIONALE LOMBARDO SU PISTA JUNIORES” AL VELODROMO COMUNALE DI DALMINE (BG):

- Giordani Arianna (Junior I° Anno)

- Rabbia Asia (Junior II° Anno)

- Sgrisleri Alessia (Junior I° Anno)

TEAM MANAGER e DS: Claudio Vassallo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo

ACCOMPAGNATORE: Luca Mesce

Sabato 10 giugno secondo impegno stagionale contro le lancette per il team piemontese. Irene Cagnazzo e Giorgia Porro gareggeranno nell’edizione 2023 del “Gran Premio Consorzio Marmisti - Memorial Maurizio Bombieri”, cronoscalata individuale in programma sulle strade tra Lugo di Grezzana e Cerro Veronese, in provincia di Verona. 7,2 i chilometri totali di gara, con ritrovo fissato alle ore 12:00 presso il Consorzio Marmisti “Val di Pan” di Lugo di Grezzana, in via Domenico Da Lugo 19, e prima partenza alle ore 15:20 dalla vicina via Pernisa.

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “G.P. CONSORZIO MARMISTI - MEMORIAL MAURIZIO BOMBIERI” CRONOSCALATA LUGO-CERRO VERONESE (VR):

- Cagnazzo Irene (Junior II° Anno)

- Porro Giorgia (Junior I° Anno)

TEAM MANAGER e DS: Claudio Vassallo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo

ACCOMPAGNATORE: Luca Mesce

Domenica 11 giugno ultima sfida settimanale nell’edizione numero 39 del “Gran Premio Ciclisti Arcade”, gara open in programma sulle strade trevigiane. 112,7 i chilometri totali da affrontare, spalmati su due distinti circuiti: il primo, lungo 9,8 chilometri quasi completamente pianeggianti, sarà ripetuto per 6 volte, mentre il secondo, lungo 13,4 chilometri comprendenti l’insidiosa scalata al G.P.M. del Montello, dovrà essere affrontato per 3 volte. Il ritrovo è fissato alle ore 12:30 presso l’Oratorio Noi in piazza Vittorio Emanuele III ad Arcade (TV), mentre la competizione scatterà ufficialmente alle ore 14:30 da via degli Alpini. La maglia bianco-rossa del Racconigi Cycling Team sarà difesa dalle under primo anno: Camilla Marzanati, Melania Pognant Gros ed Elisa Roccato, dalle junior secondo anno: Irene Cagnazzo ed Asia Rabbia, e dalle junior all’esordio nella categoria: Arianna Giordani, Giorgia Porro ed Alessia Sgrisleri.

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “GRAN PREMIO CICLISTI ARCADE” AD ARCADE (TV):

- Cagnazzo Irene (Junior II° Anno)

- Giordani Arianna (Junior I° Anno)

- Marzanati Camilla (Under 23 I° Anno)

- Pognant Gros Melania (Under 23 I° Anno)

- Porro Giorgia (Junior I° Anno)

- Rabbia Asia (Junior II° Anno)

- Roccato Elisa (Under 23 I° Anno)

- Sgrisleri Alessia (Junior I° Anno)

TEAM MANAGER e DS: Claudio Vassallo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo

ACCOMPAGNATORE: Luca Mesce