Alba: tutto pronto per il secondo memorial 'Guido Bottino'

Domenica 11 giugno con apertura delle iscrizioni dalle ore 9 partirà dalla piazza Senator Cagnasso di Alba il 2° memorial Guido Bottino. Un motogiro itinerante tra Langhe e Roero con soste enogastronomiche d’eccellenza, in cui sono coinvolti i migliori produttori di vini della zona e il catering incaricato per le soste gastronomiche è uno dei più rinomati di Alba e dintorni.



Il motogiro è dedicato al presidente Bottino, scomparso prematuramente nel 2020: proprio grazie a Guido, che ha condotto egregiamente il nostro sodalizio per oltre 45 anni, il Moto Club Alba è ai vertici del mototurismo italiano.



Il percorso con partenza da Alba si snoderà tra le colline Unesco con quattro tappe per le degustazioni dei prodotti proposti. Alla partenza, dopo l’iscrizione e il ritiro dei gadget, sarà servita la colazione dolce e salata, alla prima tappa dopo alcuni chilometri ci sarà un ottimo aperitivo, poi di nuovo in sella per le colline con panorami mozzafiato fino a raggiungere la seconda tappa, dove sarà servito il primo piatto caldo; quindi si riparte per la terza tappa dove sarà offerto il secondo piatto di carne (o per i vegetariani/vegani prodotti alternativi). Infine si ritorna ad Alba in piazza Cagnasso dove, prima delle premiazioni, sarà servito il gelato del bar Cristallo.



In conclusione, la premiazione con premi per tutti e i saluti da parte del presidente Bruno Cerrato.