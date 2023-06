Cuneo: in fondazione Nuto Revelli la notte degli archivi

Il 9 giugno si celebra la Giornata Internazionale degli Archivi e Archivissima, festival nazionale, promuove La Notte degli Archivi ispirata al tema del carnet de voyage, "un oggetto fisico e simbolico, al contempo diario e racconto, disegno e immagine, ritaglio, schizzo con cui appuntare il senso di un viaggio [...]. Arte ibrida, il carnet de voyage testimonia la storia delle epoche, lasciando traccia dei singoli e dei mondi attraversati; come una “letteratura disegnata”, unisce la profondità della parola all’immediatezza espressiva del segno grafico”.



Sulla scia di questa suggestione, la Fondazione Nuto Revelli propone una serata dedicata all’incrociarsi delle parole appuntate nei taccuini e nelle agende di Nuto Revelli conservate nel suo archivio e la musica di Alidé Sans, che durante la residenza artistica che si terrà dal 5 al 12 giugno a Borgata Paraloup in Valle Stura, lavorerà alla stesura di brani ispirati all’Anello forte di Nuto Revelli.



Si inizierà alle ore 18.30 con la visita guidata all’archivio. La serata proseguirà con un’esibizione in acustico dell’autrice, compositrice e interprete di lingua occitana Alidè Sans a partire dal lavoro portato avanti in residenza artistica.



Ingresso libero fino a esaurimento posti.



Per informazioni: info@nutorevelli.org | 375 5914347