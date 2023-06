“Il piatto dei Rifugi” va in montagna a Crissolo

In occasione della cerimonia ufficiale di adesione di Crissolo ai “Villaggi degli Alpinisti” del prossimo 11 giugno, per tutti gli appassionati di montagna, rifugi, buon cibo in quota, la sera di sabato 10 giugno alle ore 21 si terrà la presentazione e proiezione del filmato “Il piatto forte dei Rifugi - Camminando dalle Alpi Marittime alle Alpi Cozie” della giornalista di montagna “Premio Cai Regione Piemonte 2021” Tiziana Fantino.