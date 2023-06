Savigliano: Giovanni Quaglia è nuovo membro del Rotary Club Savigliano

Martedì scorso Giovanni Quaglia era ospite del Rotary Club Savigliano a La Porta delle Langhe. Per entrare a farne parte come socio onorario e per tenervi una relazione importante: “GRANDA! Quarant’anni di crescita”.



Questo, l’argomento che il prof. Quaglia, protagonista da mezzo secolo nella storia della provincia, del Piemonte ed in qualche misura anche per ognuno noi, ha trattato in una vera e propria Lectio Magistralis. Particolarmente gradita e partecipata anche perché coincidente con la sua affiliazione al Club saviglianese. Il presidente Sergio Buscatti, ricordate le passate occasioni reciproche d’incontro, dopo inni e scambi di saluti ha formalizzata la nomina e “spillato” il distintivo.



La conviviale era serena e festosa, ringraziamenti e vive soddisfazioni sono stato espressi per i progetti dell’anno e per l’inatteso prolungamento del progetto Re Cit – Giornata Mondiale delle Api con riuscita partecipazione del Club a Quintessenza e relativo proseguo di distribuzione di sementi Agrion.



La parola è poi passata al nuovo socio. Emozionato per il ricordo d’ammonimenti del padre in quell’occasione, Quaglia data al 1970 due eventi, la sua prima opportunità di voto e la nomina a sindaco di Genola, suo luogo di nascita. Era l’inizio di cariche pubbliche via via crescenti: comunali, comprensoriali, provinciali, regionali, presidenze di organismi e strutture varie, fondazioni.



Le presidenze della Provincia, quattro in sequenza, gli offrivano possibilità di monitoraggi, talora di suggerimenti, dei processi di sviluppo, equilibrati, omogenei e costanti nella crescita dei tessuti produttivi sul territorio. Un sistema impostato su quattro direttive: saper fare impresa, fare innovazione, fare squadra, creare rapporto economico ma anche valore sociale. Quello che da qualche tempo si è iniziato a definire Modello Cuneo, altrove molto invidiato, si rifà alla cultura olivettiana, rispettosa del territorio e della comunità. Ricordato l’operato, integrazione tra territorio e comunità, di Michele Ferrero che, ad esempio, non ha costretto i lavoratori della langa a spostarsi Alba, ma organizzato un sistema di trasporti per gli operai permettendo loro di venire a lavorare ma a sera tornarsene a casa. “Quando si ha attenzione per i bisogni dei collaboratori, aumenta anche la redditività”.



Tra le opere concluse ha indicato, come più importante, l’acquedotto delle Langhe. Non si vede perché sottoterra, ma un passaggio notevole dalle donne della Malora di Fenoglio portatrici d’acqua con un secchio sul capo ad una struttura acquifera che da una presa sotto il tunnel ferroviario del Tenda arriva a servire 138 comuni. Ricordate le situazioni di emergenza, alluvioni ed incendi affrontate, le difficoltà di mantenimento d’una rete stradale di 3400 chilometri, ha tratteggiato, dialogando con Sandra sulle attuali situazioni di disagi idrici, nel ricordo di speranze, a suo tempo perdute, relative al poter ripetere in nostre valli l’esperienza di Serre-Ponson, diga concepita dopo le alluvioni devastatrici della Durance e dell’Ubaye.



Espresso il convincimento di vedere presto ultimata la Asti Cuneo ha testimoniato lo stato del Frejus ed il temuto affollamento per la prossima fermata del tunnel del Monte Bianco. Con Camisassa, a proposito di polo logistico d’entroterra savonese, ha parlato di ipotesi per l’area fossanese e suo baricentro ferroviario ed autostradale.



Con Zoni per Racconigi, accennato al degrado del parco , dopo la morte del direttore arch. Mirella Macera socia del Club saviglianese ora impercorribile e pericoloso, ritiene che ipotesi di ampliamento di turismo possono essere valutati ma a livelli superiori, “non a francobollo”. Mettendo cioè a sistema un territorio molto più ampio. Come esempio, Saluzzo – Savigliano- Racconigi-Langhe - Terre dei Savoia – Torino- Musei- Castelli delle Langhe. Circuiti a largo raggio.



Prigionieri della burocrazia, così Buscatti, occorre più coraggio, voglia di fare e di fare bene. Visioni nuove ed un ampliamento del concetto di restituzione di capacità, professionali e non, acquisite. “Se migliori la qualità della comunità in cui vivi, migliori anche la tua”.



Mancano poli intermedi, i luoghi dei confronti. Confronti come luoghi anche di aggregazioni culturali. Tanti gli spazi ma pochi i siti dove genitori e famiglia possano trovare dei valori. La serata si è conclusa con prolungati applausi e, considerando l’importanza di puntare comunque sempre sulle persone, due citazioni, Soren Kierkegaard e Gustav Mahler : "Per capire la vita occorre guardare indietro ma per viverla occorre guardare avanti - Per fare memoria non occorre adorare le ceneri ma accendere il fuoco".