Il 5x1000 alla Granda Volley Academy: un piccolo gesto per sostenere un anno di attività

Da anni la Granda Volley Academy investe sullo sport giovanile, permettendo a bambine e ragazze di giocare a pallavolo e fare attività sportiva a partire dai sei anni di età.

Questi i numeri della stagione 22/23: oltre cento tesserate, dalle più piccole del minivolley alle più grandi della Serie B2, nove squadre (Under 12, Under 13, Under 14, Under 16, Prima Divisione, Under 18 e Serie B2) e risultati di rilievo come il quinto posto in campionato della formazione di Serie B2, il titolo interterritoriale conquistato dall'Under 18, l'accesso al campionato regionale Under 16 per la prossima stagione e il raggiungimento della finale regionale Allieve in programma domenica 11 giugno a Canelli (Asti) contro il PlayAsti.

Anche quest'anno è possibile sostenere l'attività della Granda Volley Academy attraverso la donazione del 5x1000 nel modulo della Dichiarazione dei redditi (730, Redditi). Come? Con una una firma e l'indicazione del codice fiscale di Granda Volley Academy (03730270042) nello spazio dedicato al "Sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge e che svolgono una rilevante attività d'interesse sociale".