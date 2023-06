Volley maschile A3. Savigliano, confermato Daniele Gallo: "Vogliamo dare continuità al percorso intrapreso la scorsa estate"

Il Volley Savigliano è lieto di annunciare che anche nella stagione sportiva 2023/24 Daniele Gallo comporrà il tandem di liberi a disposizione di coach Lorenzo Simeon, impegnato nella Serie A3 Credem Banca.

Sarà ancora lui tra i punti di riferimento dello spogliatoio tra i biancoblu, chiamati a ripetersi dopo la straordinaria stagione 2022/23. Alto 183 centimetri, il classe 1993 è ormai diventato un leader tecnico e morale del gruppo biancoblu. Del resto, da ormai molti anni la sua casa è quella saviglianese: al netto della parentesi 2018/19 in Serie C al Volley Got Talent, infatti, quello di “Gallovic” con il Monge-Gerbaudo è un amore iniziato addirittura in Serie C, con l’intermezzo della Serie B, prima dell’approdo alla Serie A3.

E proprio nella terza serie nazionale, nell’ultima annata Gallo si è affermato tra i migliori liberi di categoria, piazzandosi al settimo posto nella speciale classifica dedicata ai migliori ricettori.

“Sono in questa società da tanti anni e mi sono sempre trovato bene. – spiega il libero numero 6 – Qui il gruppo è sempre affiatato ed unito, cosa per me fondamentale. Cosa mi aspetto dalla prossima stagione? Personalmente, spero di ripetermi agli stessi livelli dello scorso anno, dando il mio contributo alla causa. Allo stesso modo, come squadra vogliamo bissare quanto fatto nel 2022/23, cercando di dare continuità al percorso intrapreso dalla scorsa estate”.

Tutto il Volley Savigliano augura a Daniele di potersi togliere tante altre soddisfazioni in biancoblu, già a partire dalla stagione sportiva che non vediamo l’ora di iniziare insieme. Forza Savian!