Festa di fine anno per le ginnaste della Team Cuneo

Nella cornice del Palazzetto dello Sport di Boves, lo scorso 1 giugno si è svolta la consueta festa di fine anno della ASD Team Cuneo.

L'evento, per cui è stato scelto il tema “Gli sport olimpici”, ha voluto essere un'occasione per festeggiare la conclusione dei corsi e salutare atleti e genitori, dando appuntamento alla prossima stagione.

Le ginnaste si sono esibite in esercizi tecnici (a corpo libero o con gli attrezzi) che coreografici, e le atlete che gareggeranno ancora nel mese di giugno hanno presentato gli esercizi di gara sia individuali che di squadra.

“È stato un bellissimo momento di festa dove tutte le atlete hanno potuto mostrare al pubblico, molto caloroso, tutto quello che hanno imparato durante l'anno sportivo che si è appena concluso e i traguardi raggiunti – commentano le tecniche Team Cuneo-. I corsi sono terminati, ma alcune delle nostre ragazze hanno ancora in sospeso un appuntamento col campo gara.

Quelle del corso intermedio della sezione staccata di Garessio, infatti, parteciperanno ai campionati nazionali AICS a Biella previsti per i prossimi 17 e 18 giugno, mentre le ginnaste del corso avanzato saranno a Rimini dal 24 giugno al 2 luglio per il campionato nazionale FGI (Federazione Ginnastica D'Italia).

A tutte loro va un grandissimo in bocca al lupo!”.