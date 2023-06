A Chiusa Pesio la premiazione del Premio Letterario Nazionale "Alfonso Di Benedetto"

Nella mattina di domenica 4 giugno, nella Sala Incontri del Parco Marguareis, a Chiusa Pesio, si è tenuta la premiazione della XVIII edizione del Premio Letterario Nazionale "Alfonso Di Benedetto".

Il Concorso Letterario vive sin dagli inizi degli anni Ottanta, creato da Alfonso Di Benedetto, sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri in congedo, di origine siciliana, appassionato di letteratura, innamorato della poesia, il quale, inizialmente, lo aveva dedicato a Cesare Pavese, successivamente anche a Mario Gori, poeta drammaticamente scomparso, che in vita era stato suo amico. Nel 2006, dopo la morte di Di Benedetto, i figli (Carlo in testa), con l'auto di tutti i collaboratori che partecipavano alla realizzazione del Concorso letterario stesso, hanno deciso di mantenere in vita l'evento dedicandolo al proprio genitore.

Il Premio letterario si articola in sei sezioni: poesia in lingua italiana a tema libero, poesia in vernacolo, libro di poesia, libro di narrativa, racconto o novella breve, silloge (Raccolta di iscrizioni o di scritti letterari o scientifici in forma antologica, pertinenti alla produzione di un autore o di un gruppo di autori).

Una sezione è dedicata alle scuole, primaria (ex elementari), secondaria di primo grado (ex media), secondaria di secondo grado (ex superiori), che vede anche quest'anno la partecipazione di numerosi studenti.

Tutte queste sezioni, con i relativi premiati, molti della zona, hanno attirato un buon pubblico per la cerimonia: erano una sessantina circa coloro che vi hanno assistito. L’attuale Sindaco di Chiusa non ha fatto mancare la sua presenza.

Tocco di classe è stata la musica, con il ritorno di Chiara Di Benedetto, figlia di Carlo, violoncellista di livello assoluto, assente l’anno scorso per tournèe in Svizzera, a fianco del giovane Daniele Danzi, che ha dato supporto tecnico e si è occupato delle fotografie ricordo.

I partecipanti arrivavano anche dalle altre Regioni del Nord Italia (tanti dal Veneto) e da quelle centrali.

Rita Muscardin, di Savona si è confermata Vincitrice assoluta (miglior somma nei punteggi raccolti nelle varie sezioni). Altro Premio speciale per Ermano Raso di Caselle Torinese, secondo nella poesia e primo nelle silloge.

Premio speciale della critica è andato a Laura Anzanel di Arcore (Milano), con «Pensieri confusi (che sanno di buono)», Premio speciale della giuria ad Ines Gastaldi di Bardineto (Savona), per il libro «Animali, fate e gnomi».

Nella sezione A, Poesia inedita in lingua italiana a tema libero ha vinto Giuseppe Galletti di Domodossola (Verbano), con «Luci d’agosto», precedendo Roberta Braceschi di Monticelli D’Ongina (Piacenza), con «Battito», e Giuliana Galimberti di Mozzate (Como), con «Nascosta in un palpito», terzo il cuneese Giuseppe Aprile, con «Come dentro un sogno» (che ha letto delicati versi dedicati alla ragazza uccisa recentemente in Lombardia dal fidanzato).

Nella sezione B, Poesia in tutte le lingue d’Italia, la quasi novantenne Maria Teresa Cantamessa, di Ivrea, ha preceduto (con «Color dj’arcòrd – Il colore dei ricordi») Lorenzo Vaira di Sommariva ed Attilio Rossi di Carmagnola (tutti e tre autori che scrivono in piemontese, con «Col basin a mia mare – Quel bacio a mia madre» e « Arcordanse – Rimembranze»), menzione d’onore a Franco Tachis di Poirino.

Nella sezione E, Racconto o novella breve, primo classificato è stato Gabriele Andreani di Pesaro («Ascoltate la biblioteca»), precedendo Salvatore Maenza torinese di Roletto («Il battito del mio cuore») e Aldo Marchetto imperiese di Sanremo («Omar il poeta»).

Nella Sezione F, Silloge, Anita Marchetto di Chiomonte (Torino), con «L’incanto della natura», ha preceduto Mara Penso, con «Eternità» e Marina Filiputti, vicentina di Thiene, con «Scorre il tempo tra le dita».

Tra i giovani delle scuole, come sempre han trionfato i toscani di Volterra e dintorni (autori anche di disegni).