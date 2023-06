A Marmora il concerto della banda di Dronero, in collaborazione con l’associazione “Luoghi di passaggio”

Domenica 11 giugno alle ore 17, nella parrocchia di Marmora, si terrà un concerto della Banda San Luigi di Dronero, in collaborazione con l'associazione affiliata Acli: "Luoghi di passaggio".

L’associazione è nata a Marmora in un ex monastero benedettino, contenente una biblioteca di circa 60 mila testi, in uno stupendo paesaggio d’alta montagna, dove un monaco eclettico, per tanti anni, ha raccolto libri e disperati: padre Sergio De Piccoli, morto nel 2014.

A marzo 2022, alcuni frequentatori affezionati del monastero e grandi amici di padre Sergio, hanno deciso di acquistare l’immobile sede del monastero e della biblioteca.

Con il sostegno di altri soci fondatori che amano i libri e questo luogo, hanno dato vita all’associazione affiliata Acli “Luoghi di passaggio”, incentrata sulla valorizzazione dell’operato di padre Sergio e della sua biblioteca, oltre che dell’ambiente e con la finalità di promuovere la cultura del libro e della lettura, come momento di condivisione di esperienze.

Per informazioni, tel. 338.4582179.