A Pollenzo la Festa per la “Giornata Nazionale della Biodiversità di Interesse Agricolo e Alimentare”

Sabato 10 giugno Pollenzo torna ad ospitare per il secondo anno la festa per la “Giornata Nazionale della Biodiversità di Interesse Agricolo e Alimentare della Regione Piemonte”.

Si tratta di una iniziativa all’insegna dell’incontro, scambio e conoscenza in un contesto di festa e socialità con un programma ricco di attività per far conoscere il patrimonio culturale e genetico della biodiversità agroalimentare piemontese e non solo.

La giornata è realizzata dall’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, con la collaborazione dell’Università degli Studi di Torino – DISAFA, la Scuola Malva Arnaldi e il CNR, sostenuta dalla Regione Piemonte Piano di Sviluppo Rurale, e con il patrocinio della Città di Bra.

Nella mattinata di sabato 10 giugno a partire dalle 9 presso l’aula magna dell’UNISG si terrà un convegno dedicato all’agrobiodiversità, con vari interventi su esperienze di ricerca e tutela di antiche varietà di semi e specie arboree, introdotto dall’Assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte Marco Protopapa e dal rettore Bartolomeo Biolatti.

Nella mattinata si presenterà il cortometraggio “Omelia contadina” di JR e Alice Rohrwacher, quindi interverrà Judit Csikvari, Presidente EURAF, Nadia Ansaldi e Stefano Dolzan per la Regione Piemonte, Ezio Portis e Daniela Torello Marinoni per UNITO, Dario Possetto per la Scuola Malva, Giorgio Gambino del CNR, Paola Migliorini e Sandra Spagnolo per UNISG.

Tra gli ospiti da fuori Regione interverranno online Isabella Dalla Ragione, Presidente Fondazione Archeologia arborea e Paola Taviani dell’Arsial Lazio, quindi Maxime Schmitt, Coordinatore della Rete della Maison des Semences Paysannes Maralpines a Nizza.

Al termine dei lavori – a partire dalle 11,30 fino alle 18 – si apre la Fierucola della Biodiversità, con vendita prodotti del territorio e attività di scambio di semi a cura delle aziende agricole e associazioni del territorio.

In contemporanea si svolgeranno laboratori tenuti dagli studenti UNISG rivolti a bambini e adulti, oltre ad attività ludiche per avvicinare le persone al tema della biodiversità delle piante.

Il pomeriggio sarà allietato da musica e balli folk.

È possibile pranzare presso le Tavole Accademiche UNISG, solo su prenotazione.

La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita. È però obbligatoria la prenotazione per il convegno, i workshops, e il pranzo.

Ecco il programma completo e tutte le informazioni per prenotare