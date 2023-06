“Certificazione di Parità”: strumento per la crescita e per il cambiamento di cultura

La certificazione di parità rappresenta uno strumento fondamentale per lo sviluppo delle imprese che vogliono fare un salto di qualità in termini organizzativi e reputazionali, cogliendo tutte le opportunità e le agevolazioni che accompagnano questa scelta, tra cui anche sgravi fiscali e punteggi premiali in gare di appalto. Ma come si fa ad ottenere la certificazione di parità? Quali aree all’interno di un’organizzazione sono coinvolte? Questi ed altri temi saranno al centro del webinar di oggi, mercoledì 7 giugno, con inizio lavori alle ore 14.30, in cui saranno sviluppati tutti gli aspetti di interesse per le aziende.



“Dallo scorso anno - spiega Stefania Bergia, Responsabile Servizio Politiche del Lavoro e Welfare di Confindustria Cuneo - abbiamo creato un servizio ad hoc, in collaborazione con Bureau Veritas ed LCA Studio, realtà leader del settore e tra le prime 10 in Italia ad ottenere la certificazione di parità. L’obiettivo è di sensibilizzare le aziende su questa tematica, illustrarne i vantaggi ed accompagnarle nel percorso, fornendo gli strumenti per migliorarsi e rispondere alle istanze crescenti di sostenibilità – anche sociale – di mercato e società”.



Il webinar di oggi si propone di fornire una panoramica di come si sviluppa il percorso di certificazione e quali sono i KPI fondamentali per raggiungere l’obbiettivo – a cura di Claudia Strasserra, Chief Reputation Officer di Bureau Veritas Italia – ed analizzare quali sono i vantaggi economici e gestionali, a partire dalle novità introdotte dal Codice appalti, i benefici contributivi, gli impatti in tema di sostenibilità e reporting ESG – a cura di Elena Felici, Avvocata di LCA Studio Legale.



Programma e relatori:

Gli orizzonti normativi ed il nostro servizio di certificazione di parità per le aziende

Stefania Bergia, Responsabile Servizio Politiche del Lavoro e Welfare, Confindustria Cuneo



Come funziona il percorso di certificazione

Claudia Strasserra, Chief Reputation Officer Bureau Veritas Italia



I vantaggi economici e gestionali: novità codice appalti; sostenibilità, diversità di genere e reporting ESG

Elena Felici, Avvocata, Studio legale LCA



Per partecipare, le imprese associate possono iscriversi su: confindustriacuneo.it/calendario