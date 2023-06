Tre anni dopo la tempesta Alex, Limone Piemonte inaugura il nuovo ponte di piazzale Nord [FOTO E VIDEO]

Nell'ottobre 2020 era stato spazzato via dalla tempesta Alex. A distanza di quasi tre anni, questa mattina, mercoledì 7 giugno, a Limone Piemonte è stato inaugurato il ponte che collega la statale 20 al piazzale Nord.

“Un tassello importante nella ricostruzione post-alluvione – ha dichiarato il sindaco Massimo Riberi -. 'Lu pont 'd bosch' (ponte del bosco, ndr) collega la parte bassa del centro storico con la statale 20, connettendo l'abitato con la regione di San Maurizio. Un'opera fortemente voluta dall'amministrazione e richiesta a gran voce da molti residenti”.

Erano tanti infatti i limonesi che questa mattina hanno voluto assistere al taglio del nastro. Presente anche la vicesindaca Rebecca Viale, l'ingegnere progettista Stefano Dalmasso, il geometra Stefano Cavallo in rappresentanza di Massucco Costruzioni, e il titolare dell'azienda Per.Fora Drill Massimiliano Cane.

Lungo 22 metri e largo 9, il ponte è costato circa 850 mila euro, finanziati con fondi statali e regionali. Parte del progetto è stata regalata dall'ingegnere Dalmasso, residente a Limone: “L'ho fatto in omaggio al mio paese. Il progetto era già pronto a Natale 2020”.

I lavori - realizzati da Massucco Costruzioni e Per.Fora Drill - sono iniziati con l'arrivo dei finanziamenti, nell'ottobre 2022. Dopo una pausa per maltempo di tre mesi, si sono conclusi a marzo. Il collaudo è stato eseguito il 31 maggio. Da oggi dunque il ponte è transitabile.

Resta ancora molto da fare per ricostruire quanto distrutto dalla tempesta Alex. “Abbiamo realizzato anche le scogliere sul piazzale Nord e sul piazzale Boccaccio, posato il ponte di San Francesco, e ripristinato la strada romana fino al centro sportivo Il Fantino – continua il sindaco Riberi -. Ma rimane il grande lavoro sui rii laterali. Nello specifico rio Panice dalla galleria del tunnel di Tenda fino alla confluenza con rio Vermenagna, rio Vermenagna da Limonetto al centro sportivo Fantino, la parte alta di rio San Giovanni e tutta la tombinatura in piazza Risorgimento che deve essere messa in sicurezza. Dobbiamo ancora fare il ponte di Santa Caterina che dà l'accesso alla zona di fronte a Rivalta e la strada romana dal Fantino fino a Sant'Anna. Occorrono ancora molti soldi, circa 7/8 milioni preventivati”.

Parte della strada romana, fino al passaggio a livello, è stata ripristinata grazie a fondi privati (circa 175 mila euro) raccolti nelle ore successive all'alluvione tramite la campagna “Together for Limone”.