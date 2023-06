Lo Zonta Club Alba Langhe Roero chiude l'anno sociale

Lo Zonta Club Alba Langhe e Roero, in occasione della serata di chiusura dell’anno sociale 2022/23, che si terrà mercoledì 14 giugno alle ore 20 nella splendida cornice del Castello di Magliano Alfieri – Ristorante Stefano Paganini, premia Eleonora Castro, studentessa del Liceo Classico G. Govone, risultata vincitrice del Concorso Young Women in Public Affairs Award.



Si tratta di un riconoscimento Internazionale che Zonta Club Alba Langhe Roero, con il patrocinio dei Comuni di Alba e Bra e delle rispettive Consulte per le Pari Opportunità, ha riservato, tramite apposito bando, alle studentesse delle scuole secondarie di secondo grado per valorizzare le giovani donne che dimostrano abilità di leader e operino in attività sociali e civiche al fine di incoraggiarle a continuare l’impegno nella vita pubblica.



La Presidente Zonta Club Alba Langhe Roero Mara Demichelis racconta che “Nel corso dell’anno sociale 2022-2023 Zonta Club Alba Langhe Roero ha realizzato, attraverso più di un’iniziativa (si pensi alla manifestazione studentesca del 25.11 SAYS NO TO VIOLENCE a cui hanno partecipato più di cinquecento studenti delle scuole albesi o al riconoscimento del Distretto 30 di ZI Reveal a Gem conferito alla studentessa Serena Bonetto dell’Istituto Superiore Luigi Einaudi nel corso di Marzo Donna), un importante obiettivo, ovvero quello di raggiungere e coinvolgere i giovani nelle proprie azioni di sostegno alle pari opportunità, promuovendo in modo concreto, e con un linguaggio che appartiene loro, il tema dell’uguaglianza di genere.



Ciò è avvenuto con la borsa di studio Young Women in Public Affair, il cui premio sarà consegnato in occasione della festa di chiusura dell’anno sociale del nostro club, grazie al quale Zonta Club Alba Langhe Roero ha potuto conoscere e così supportare una ragazza tanto attiva culturalmente e impegnata socialmente come Eleonora Castro”.



La vincitrice del Concorso Young Women in Public Affair Award, Eleonora Castro, ha 19 anni e vive ad Alba. Sta per concludere l’ultimo anno del Liceo Classico G. Govone con indirizzo Internazionale che le permetterà di ricevere un doppio diploma valido nei paesi francofoni (ESABAC). Durante gli anni di formazione scolastica ha ottenuto la certificazione FIRST Cambridge e DELF b2. Nel febbraio scorso si è immatricolata all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e seguirà la facoltà di Economia e Gestione aziendale. Il progetto per il suo futuro sarà il lavoro in ambito manageriale nel settore editoriale. Ma Eleonora Castro si è occupata anche di altro: è nel gruppo direttivo del giornale del Liceo Classico e, nell’ultimo anno, è diventata Direttrice. Questo le ha permesso di conoscere da vicino il mondo dell’editoria e di appassionarsene. Tramite questo veicolo ha potuto scrivere e denunciare giornalmente la condizione femminile nel mondo attuale e ha devoluto il ricavato delle vendite all’associazione Mai+Sole che si occupa, appunto, di violenza di genere. Giovani donne come Eleonora Castro sono una risorsa eccellente per poter mirare a un reale miglioramento in tutti gli ambiti sociali.



Come ricordato da Ivana Sarotto, Governor del Distretto 30 di Zonta International, nonché socia di Zonta Club Alba Langhe Roero e Presidente della Consulta Comunale albese per le Pari Opportunità "Zonta attraverso l'assegnazione di borse di studio alle ragazze invia un messaggio forte a favore dell'uguaglianza di genere e dimostra il suo grande impegno a rompere gli stereotipi e a promuovere le pari opportunità. Sostenendo attivamente l'istruzione delle ragazze, ci facciamo promotrici di un cambiamento sociale positivo che porti alla nascita di società più giuste ed equilibrate. L' assegnare borse di studio alle ragazze è un investimento prezioso che permette di colmare le disparità di genere, migliorare le prospettive future delle ragazze, ma anche un mezzo potente per promuovere lo sviluppo individuale, sociale ed economico e per costruire un futuro migliore per tutti".



Zonta Club Alba Langhe Roero sta nuovamente realizzando tale obiettivo, attraverso la Borsa di Studio “START FOR STEM” (STEM: acronimo per Science, Technology, Engineering, Mathematics) in memoria di Renato Gavuzzi. L’obiettivo di tale riconoscimento è di dare azione di sostegno alle pari opportunità nelle carriere tecnico-scientifiche, al fine di aumentare e sostenere il livello di istruzione e la partecipazione femminile nelle professioni da sempre ritenute di dominio maschile. In questo caso, grazie alla fattiva collaborazione non solo con il Comune di Alba, ma anche con il Comune di Bra, il concorso vedrà partecipi le studentesse delle scuole secondarie superiori albesi e braidesi iscritte ad un’università scientifica, oltretutto con apposita borsa di studio per ciascun territorio.



La Vice Sindaco del Comune di Alba, nonché assessore alle Pari Opportunità Carlotta Boffa e l’assessore al volontariato ed all’istruzione Elisa Boschiazzo, per il tramite delle quali Zonta Club ha potuto realizzare molte delle proprie iniziative rivolte agli studenti albesi nel corso dell’anno 2022-2023 dichiarano: “Ringraziamo Zonta per le iniziative e i riconoscimenti rivolti, in particolare, alle giovani studentesse che si sono distinte per la grande determinazione e per l'impegno profusi sia in ambito scolastico che sociale. Le borse di studio, come la Young Women in Public Affair o quella titolata a Renato Gavuzzi, marito della zontiana Fiorangela Cordero, costituiscono un gesto concreto e utile per stimolare le giovani donne a mettersi in gioco perseguendo le proprie passioni e i propri sogni”.



“Il sindaco, Gianni Fogliato e io, ringraziamo lo Zonta Club Alba Langhe e Roero, per aver allargato il suo campo per le azioni di Advocacy anche al territorio braidese” dichiara l’assessore alle politiche sociali del Comune di Bra Lucilla Ciravegna “Anche nella nostra città attiviamo costantemente politiche di inclusione e azioni di parità di genere perché crediamo fortemente che l’uguaglianza si realizzi con azioni pratiche di sostegno. Questo premio è un’azione concreta per incentivare le giovani ragazze nell’ intraprendere e realizzare le proprie potenzialità e i propri talenti ed è un modo costruttivo per unire i nostri territori sotto un unico obiettivo che è il sostegno ai giovani e la realizzazione vera della parità tra uomo e donna”.

Come Presidente della Consulta per le Pari Opportunità del Comune di Bra, nonché zontiana ormai di lungo corso Agata Comandè non può che dirsi “Felice per questo premio che lo Zonta Club Alba Langhe e Roero dedica alle ragazze del nostro territorio. È un’azione di Advocacy molto importante che manda un messaggio chiaro non solo alle ragazze che verranno premiate ma all’intera società. Questo premio, infatti, vuole essere una dichiarazione di superamento degli stereotipi di genere che vedono le donne dedite solo alle attività di cura, di insegnamento e di sostegno. Le ragazze, invece, possono ambire al raggiungimento di titoli di studio e alla pratica di professioni come quelle tecniche - scientifiche. Personalmente sono felice che questo premio così prestigioso abbia raggiunto anche il territorio braidese”.



Per festeggiare la chiusura dell’anno sociale appena passato, Zonta Club Alba Langhe Roero ospiterà, nel corso della cerimonia di premiazione, un’altra eccellenza del nostro territorio: la cantautrice-musicista Barbara Borra. Diplomata in pianoforte e laureata in etnomusicologia è cantautrice e compositrice di colonne sonore. È stata la voce del Premio Oscar Japan 2007 e ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti a livello internazionale. Affianca all’attività di musicista quella di insegnante nell’Associazione Culturale Kora ad Alba e di collaboratrice con la Tammerkosken Upper High School e la Hataanpan Lukio Upper High School a Tampere. Inoltre insegna nel Corso di Musical in collaborazione con il Teatrino di Alba. È ideatrice e direttrice del Festival En-Pì.



Lo Zonta Club Alba Langhe e Roero non può che ringraziare tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione di questo evento, in modo particolare le amministrazioni delle città di Alba e Bra che hanno creduto nelle finalità delle sue azioni di Advocacy.