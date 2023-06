Sabato c’è il "Cuneo Pride 2023": vietati vendita e asporto di lattine, bottiglie e oggetti in vetro

Sabato 10 giugno si svolgerà il “Cuneo Pride 2023”, con un corteo che sfilerà lungo via Roma, piazza Galimberti, corso Garibaldi e viale Angeli (da corso Garibaldi a corso Brunet), fino al parco della Resistenza.



Per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, in occasione dello svolgimento della manifestazione è stata emessa un'ordinanza sindacale attraverso la quale saranno imposti i seguenti divieti (validità dalle ore 13.30 alle 19 del 10 giugno) nella porzione di territorio in cui è previsto l’assembramento del pubblico per assistere alla cerimonia (e vie laterali di tutto il tragitto indicato, per un raggio di 200 metri dal luogo di svolgimento dell’evento):



- nelle aree di svolgimento dell’evento, con particolare riguardo ai percorsi previsti e sopra citati, vietata la vendita per asporto di bevande in bottiglie, lattine e bicchieri di vetro da parte di tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e commerciali, nonché la vendita e somministrazione di bevande superalcoliche di qualsiasi genere (resta ferma la facoltà di somministrare all’interno dei locali purché siano posti in essere adeguati controlli affinché gli avventori non escano dai locali muniti dei contenitori di vetro o lattine);



- vietata l’introduzione di bottiglie, lattine o altri contenitori in vetro da parte di chiunque partecipi all’evento;



- divieto di vendere bevande in bottiglie, recipienti e contenitori di vetro e/o lattine, anche ove dispensate da distributori automatici, per il consumo itinerante sulla pubblica via;



- divieto di trasportare e detenere, portare e/o utilizzare i seguenti oggetti: borracce in metallo o bottiglie di plastica più grandi di 0,5 litri, valigie, trolley, borse e zaini aventi capacità maggiore ai 15 (quindici) litri, bombolette spray, trombette da stadio, bastoni per selfie, treppiedi, penne e puntatori laser, biciclette, pattini, overboard, caschi, materiale esplosivo, fumogeni, utensili, coltelli e altri oggetti da punta o taglio e ogni altro oggetto atto ad offendere.