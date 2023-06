Violento nubifragio in mattinata su Marene: strade come torrenti (VIDEO)

Anche la zona della pianura cuneese è stata interessata dai forti temporali che nella notte scorsa hanno colpito la zona del monregalese.

Nelle prime ore del mattino, tra le 7.30 e le 8, un violentissimo nubifragio si è abbattuta nella zona del Saviglianese, soprattutto nel paese di Marene, dove alcune strade si sono trasformate in torrenti.

In alcuni tratti l'acqua ha raggiunto le portiere delle auto parcheggiate. Nel video, inviatoci da un lettore, le immagini dell'acqua nel centro del paese. Le zone più colpite sono quelle tra via Marconi e via Roma, oltre a via Stefano Gallina e via Rolle.