“Dui pas en salute” a Sanfront, un successo oltre le aspettative: donati 2.095 euro

Sono stati raccolti 2.095 euro durante la camminata benefica “Dui pas en salute" di Sanfront svoltasi, in mezzo alla natura che circonda il paese della Valle Po, lo scorso venerdì 2 giugno. La camminata non competitiva era organizzata e promossa dal gruppo Adas (Associazione donatori autonoma sangue), come ormai da diversi anni, in collaborazione con le associazioni locali.



Lo scopo benefico della passeggiata, adatta a tutte le età, è da sempre quello di raccogliere fondi da destinare a un progetto da realizzarsi nel Comune di Sanfront.



Quest'anno ne ha beneficiato l’associazione sportiva Volley Valle Po per la costruzione del campo da beach volley all'interno degli impianti sportivi del paese. La bella giornata ha favorito la partecipazione di ben 420 persone che, prima della partenza, hanno assistito alla premiazione delle squadre femminili di pallavolo partecipanti al campionato provinciale con eccellenti risultati.



Alla squadra vincitrice è stata consegnata una targa da parte dell’Amministrazione comunale rappresentata dal vicesindaco Francesco Lombardo e l'assessore Camilla Cacciolatto



Alle 16 è stato dato il via alla camminata da Livio Delfiore, presidente dell'Adas, gruppo di Sanfront. Un lungo "serpentone" colorato formato da grandi e piccini, si è mosso lungo il percorso a metà del quale era stato preparato un punto di ristoro. All'arrivo sono stati distribuiti i pacchi gara, grazie ai vari sponsor.



Il pomeriggio si è concluso con la tradizionale lotteria che ha visto il sorteggio di diversi premi ed infine la consegna ufficiale del ricavato della giornata ai dirigenti del Volley Valle Po con la considerevole cifra di 2.095 euro.



È stata molta la soddisfazione da parte di tutti gli organizzatori, visto anche il record di presenze.