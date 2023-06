Rifreddo, riparte la stagione estiva agli impianti sportivi

Riapre tutte le sere il “bar” degli impianti sportivi rifreddesi di via della Palestra numero 1. Con la riapertura estiva del locale di somministrazione gli impianti sportivi rifreddesi tornano ad operare a pieno regime con il campo da Beach Volley, il campo da bocce pétanque e a breve anche il campo sintetico di calcetto a cinque, in fase di realizzazione. Inoltre è stato riqualificato dal punto di vista energetico con nuove luci a led il campo da Beach volley e presto verrà anche installato un impianto fotovoltaico sul bocciodromo di legno. “Dopo la stagione invernale – ci spiegano i dirigenti del Volley Saluzzo – in cui il bar degli impianti sportivi è rimasto aperto per due giorni a settimana con i campi da bocce coperti, mentre la palestra è stata a disposizione tutti i giorni, siamo lieti di ripartire a pieno ritmo. Oltre al bar proporremo le attività al coperto ed all’esterno che riguardano pallavolo, beach volley e bocce, oltre ai tornei estivi a fine giugno e legati alla festa patronale rifreddese.