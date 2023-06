Tanti eventi musicali targati "Fergusio" per la Festa della Cultura 2023

In occasione della “Festa della Cultura” è ricca di eventi musicali la mostra di strumenti a pizzico “Rosa sonora” (in programma fino al 31 luglio, a ingresso gratuito) organizzata dal Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio di Savigliano al Palazzo Muratori Cravetta (via Jerusalem 4) con la direzione artistica di Michelangelo Alocco e Mario Dell’Ara. Sono esposti preziosi strumenti musicali, che ne delineano la storia dal medioevo ad oggi, in un allestimento esteso alle immagini, alla danza, alla pittura, alla fotografa, alla moda e a documenti della tradizione musicale corredati da didascalie, nel doppio percorso: “Progetto “MusicArte” – Ventennale 2003-2023 (esposizione di chitarre e strumenti di liuteria) e “La tradizione musicale saviglianese” (classica e popolare, con riferimento a eventi musicali della “Sagra del grano”) con i seguenti orari di apertura ed eventi che la rendono “viva”:

sabato 10 giugno ore 15-18,30 con interventi pittorici delle Associazioni saviglianesi ASHAS e Centro Diurno ETA BETA e con la partecipazione alle 17 del pianista Elia Carletto sull’antico Blüthner a gran coda;

domenica 11 giugno ore 10-13 e 15-18,30 animata dalle 16 dal musicista Nino Carriglio al clarinetto, sax, zampogna, cornamusa e friscaletto siciliano.

Apertura straordinaria martedì 13 giugno dalle 20,30 alle 22,30 per ospitare alle 21 il grande chitarrista argentino Victor Villadangos, durante una tournèe italiana, che poi mercoledì 14 terrà una masterclass di chitarra cui è possibile iscriversi entro lunedì 12 giugno.

Victor Villadangos, nato a Buenos Aires, dal 1980 svolge un'intensa attività come solista e in formazioni di musica da camera, nei principali teatri e sale in america latina e in tutto il mondo. Ha pubblicato diciotto compact disc come solista, oltre a numerose produzioni di musica classica e popolare, e inediti. Dal 2000 registra per l'etichetta Naxos: Guitar Music of Argentina (opere di compositori argentini), Argentine Tango (Piazzolla, Gardel, Troilo e Mores) e altri volumi dedicati a compositori tra cui il venezuelano Antonio Lauto. Per l'etichetta Brillant ha pubblicato l'integrale per due chitarre di Máximo Pujol in duo con Giorgio Mirto (Italia).