Corso sull'utilizzo del defibrillatore organizzato dal Comune di Verzuolo con la Croce Rossa

Il Comune di Verzuolo, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana (Comitato di Busca e Unità di Manta) ha organizzato, per sabato 17 giugno dalle 8,30 alle 12,30, un corso di formazione sulla corretta utilizzazione del defibrillatore, il dispositivo elettromedicale che può fare la differenza tra la vita e la morte.

Il corso, aperto a tutta la cittadinanza, si terrà a palazzo Drago (in via Marconi 13) e per i primi 12 iscritti sarà gratuito, grazie al contributo approvato dalla Giunta comunale.

Possono partecipare tutte le persone maggiorenni,

Questo corso per imparare ad utilizzare correttamente il defibrillatore, testimonia l'impegno da parte dell’Amministrazione comunale di Verzuolo nel garantire la diffusione di conoscenze fondamentali per la sicurezza e il benessere della comunità.

Per informazioni e prenotazioni si può contattare la signora Luisa al numero: al 349.0882452.