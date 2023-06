Mondovì, formazione di alta qualità per i docenti dell'Istituto “Giolitti-Bellisario-Paire”

L'Istituto “Giolitti-Bellisario-Paire” di Mondovì-Barge, guidato della dirigente scolastica prof.ssa Donatella Garello, ha ospitato un importante momento di confronto, arricchimento culturale e riflessione pedagogica grazie a una intensa “due giorni” di formazione destinata ad oltre cinquanta docenti. Titolo del corso: “Ecosistemi educativi e formativi per lo sviluppo umano e del territorio”.

Le lezioni sono state tenute presso la sede di Piazza IV Novembre, a Mondovì, dal prof. Pier Giuseppe Ellerani, dell’Università degli Studi Unisalento, toccando argomenti che hanno suscitato grande interesse tra i numerosi partecipanti. Gli applausi finali, a conclusione dell'evento, sono stati il segno tangibile dell'approvazione e dell'apprezzamento da parte del corpo docente del “Giolitti-Bellisario-Paire”.



Nel corso del seminario, si è dato rilievo alla necessità di creare interconnessioni sistemiche tra scuola e territorio, stimolando “scambi di energia” per andare oltre il successo formativo tradizionale. Lo scopo è quello di produrre ricadute di consapevolezza intenzionale, alimentando la crescita complessiva del contesto in cui lo studente vive, studia e, in futuro, dovrà mettere in pratica le competenze acquisite.



Il professor Ellerani è un nome di spicco nel campo dell'educazione e dell'innovazione pedagogica. Da anni, conduce ricerche e offre formazione per lo sviluppo professionale degli insegnanti, sia in Italia che in America Latina. È noto per aver approfondito e sperimentato l'organizzazione di contesti cooperativi per l'apprendimento, estendendoli alle tecnologie e ai mondi digitali.

Le sue ricerche si sono concentrate sull'identificazione di soluzioni innovative, sia dal punto di vista didattico che metodologico, allo scopo di sviluppare intelligenza e competenze. L'obiettivo è formare individui in grado di agire, mostrare creatività e autonomia, restituendo ad ogni essere umano e al luogo in cui vive valore, opportunità di scelte e di direzione del proprio senso di iniziativa.



“Capacitare all’innovazione - sociale, culturale ed economica - per rendere ogni luogo inclusivo, interculturale, intergenerazionale, innovativo e di apprendimento continuo, in una prospettiva di comunità di sviluppo professionale e umano”, ha detto Ellerani.



Il professor Ellerani ha documentato i risultati delle sue ricerche in numerosi volumi e riviste indicizzate, nazionali e internazionali, oltre a condividere le sue scoperte in convegni e congressi internazionali.



L'evento ha segnato un momento cruciale nel percorso di formazione degli insegnanti dell'Istituto “Giolitti-Bellisario-Paire”, testimoniando l'importanza di un approccio educativo che si estende oltre le mura della scuola. Coinvolgere il territorio, creare sinergie e promuovere l'interazione tra i vari attori della comunità sono strategie fondamentali per una formazione efficace e orientata al futuro.

“Questa esperienza rappresenta un'ulteriore conferma che l'innovazione didattica non può prescindere da una visione che coinvolga tutte le dimensioni dello sviluppo umano e territoriale - il commento della dirigente scolastica Donatella Garello. - Un'educazione di qualità è un impegno che va oltre l'insegnamento di competenze specifiche e si propone di formare individui consapevoli e attivamente coinvolti nel loro contesto di vita".



L'Istituto “Giolitti-Bellisario-Paire” guarda, dunque, al futuro con una visione innovativa dell'istruzione. Con il contributo di professionisti come il professor Ellerani, la scuola superiore di Mondovì-Barge si sta evolvendo al meglio per preparare i propri studenti a competere in un mondo sempre più interconnesso e dinamico.