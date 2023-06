Corsa in montagna, Mondiali: l'Italia di Francesca Ghelfi quarta nella gara in salita

A Innsbruck-Stubai nella gara in salita l’Italia a due punti dal podio femminile a squadre, sesti gli uomini. L’austriaca Mayr vince per la settima volta, il keniano Kipngeno fa il bis nel day 1 della rassegna iridata.

Ai piedi del podio l’Italia nella giornata inaugurale dei Campionati Mondiali di corsa in montagna e trail a Innsbruck-Stubai, in Austria. La squadra femminile è quarta nella classifica per team della prova in salita, a soli due punti dal terzo posto, mentre chiude sesta la formazione maschile. Dopo aver lottato per tutta la gara in caccia di una medaglia, le azzurre vedono sfumare il sogno soltanto sul traguardo. Un gruppo che si dimostra compatto con tre atlete nelle prime venti dell’ordine di arrivo: 16esima la valtellinese Elisa Sortini in 52:43, che per la terza edizione consecutiva è la migliore delle italiane, 18esima la campionessa tricolore Francesca Ghelfi (52:52) e 19esima Valentina Belotti (52:58), poi 32esima Vivien Bonzi (54:53) sui 7 chilometri nello spettacolare scenario alpino da Neustift al rifugio Elferhütte per un dislivello di 1050 metri. Oro al Kenya (17 punti), argento della Germania (33), bronzo alla Gran Bretagna con 51 punti davanti ai 53 dell’Italia che precede di una lunghezza gli Stati Uniti (54).

ITALIA SESTA - Tra gli uomini c’è la sesta piazza per l’Italia a quota 56, in un “vertical uphill” dominato dalle nazioni africane: Kenya 11 e Uganda 21. Gli azzurri finiscono a undici punti dal bronzo della Svizzera (45) che mette in fila Germania (quarta a 53) e Francia (quinta con 54). A livello individuale il piemontese Andrea Rostan arriva 14° in 43:53 ma entra in “top 20” anche Andrea Elia, 19° in 44:18. Non è la migliore delle giornate per il campione europeo Cesare Maestri, 23° con 44:40 in attesa di tornare in gara sabato nella prova “up and down”, mentre Tiziano Moia è 30° in 45:39. Per la prima volta nelle 37 edizioni della rassegna iridata l’Italia scende dal podio maschile a squadre, in un panorama internazionale che vede una sempre maggiore partecipazione rispetto al passato.

Il programma dell’evento andrà avanti con il trail (giovedì “short” di 45,5 km, venerdì la prova lunga di 87 km) in diretta video streaming sul canale YouTube della manifestazione per concludersi sabato a Innsbruck dove si svolgerà la gara di salita e discesa.