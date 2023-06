Corsa in montagna, via ai Mondiali: gli atleti cuneesi in gara a Innsbruck

(Andrea Rostan oro a squadre nella prova in sola salita ai Mondiali 2022 - foto sito fidal piemonte)

Tutto pronto a Innsbruck, in Austria, per i Campionati Mondiali di Corsa in Montagna e Trail.

Dopo la cerimonia di apertura da oggi si entra nel vivo delle competizioni con la prova di sola salita a partire dalle ore 13.00 (gara maschile), cui seguirà la femminile alle 15.45. Saranno quindi in gara Andrea Rostan (Atl. Saluzzo), che lo scorso anno fu campione mondiale a squadre della specialità; e Francesca Ghelfi (Pod. Valle Varaita).

Giovedì 8 giugno sarà invece la volta del trail corto, cui prenderà parte Martina Chialvo (Pod. Valle Varaita) con le torinesi Cecilia Basso (Orecchiella) e Chiara Giovando (Atl. Monterosa).

Venerdì 9 giugno sarà la giornata del trail lungo, da programma; in gara sono attesi anche i piemontesi Marina Cugnetto (Atl. Saluzzo) e Riccardo Borgialli (Sport Project VCO).

Sabato 10 giugno infine la prova classica, di salita e discesa che vedrà impegnati Francesca Ghelfi nella prova assoluta femminile mentre, nelle prove under 20, saranno in gara Matilde Bonino (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari) e Francesco Mazza (Atl. Saluzzo).

Sarà possibile seguire live le gare dei Campionati Mondiali sul sito web dell'evento al seguente link https://www.innsbruck-stubai2023.com/en/