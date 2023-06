A Savigliano arriva la “Fashion Night” tra moda, musica e divertimento in piazza Santarosa

Torna a Savigliano la “Fashion night”, sabato 10 giugno in piazza Santarosa, con inizio alle 20,45.

L'organizzazione della serata, all’insegna di moda, musica e divertimento, è a cura dell’associazione “Savigliano in movimento”.

L'obiettivo principale dell’evento, che ha già riscosso grande successo nelle precedenti edizioni, è quello di coinvolgere il pubblico e riavvicinarlo ai negozi e alle attività commerciali della città.

La sfilata di moda, una delle attrazioni principali, offrirà un'ampia vetrina per gli abiti dei negozi locali, consentendo loro di mostrare al meglio i capi di abbigliamento.

In preparazione dell’evento, lo scorso maggio, si era tenuto un casting per la selezione di modelle e modelli che avranno l'opportunità di salire sulla passerella sabato sera.

Sarà un momento emozionante e glamour che saprà attirare l'attenzione di tutti gli appassionati di moda e non solo.

La sfilata di “Savigliano Fashion night” sarà anticipata, alle 18, da un party e il coinvolgente dj set di Edgar Gallan, seguito da un'esibizione di ballo “Out of dance” con una performance dinamica di “Vitality wellness”.

Per tutta la serata ci saranno delle postazioni con dj set di intrattenimento, per garantire un'atmosfera sempre vivace e coinvolgente.

Dopo la sfilata, alle 23,15, prenderà il via lo spettacolo della “Cricca delle Drag Queen”, seguito dal “Savigliano Fashion Night after party” per festeggiare fino all’una di notte sulle note di Edgar Galan, offrendo a tutti i partecipanti un'occasione all’insegna del divertimento.

Durante l'intero evento, i bar e i ristoranti della città saranno aperti, con un'ampia scelta di opzioni culinarie.

Un'opportunità perfetta per godersi una cena o un drink con amici mentre si guarda la sfilata di moda, tra musica e divertimento.

L’ingresso all’evento è libero.