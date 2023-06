Nell'ex caserma Mario Fiore di Borgo il distaccamento dei vigili del fuoco con piazzola dell'elicottero e riserva idrica

È ufficiale. Una parte dell'ex caserma Mario Fiore di Borgo San Dalmazzo ospiterà un distaccamento del comando provinciale vigili del fuoco. Per la precisione una porzione di 26.437 metri quadri dei 55 mila totali. Non verranno modificati i volumi edilizi, ma solo fatta una manutenzione straordinaria con fondi del Ministero dell'Interno.

Il progetto è stato sancito nel corso del consiglio comunale di questa sera, giovedì 8 giugno. All'unanimità sono stati approvati l'aggiornamento del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, la retrocessione di parte del compendio dell'ex caserma all’Agenzia del Demanio per il comando provinciale vigili del fuoco di Cuneo, e l'adozione di una variante semplificata per interventi di rifunzionalizzazione di porzione dell’area AS4 da destinare ad area per attività del comando dei vigili del fuoco di Cuneo.

A presentare il progetto nel consesso comunale, il comandante provinciale dei vigili del fuoco Corrado Romano: “Sarà una specie di secondo comando. L'idea è partita da una necessità di individuare spazi per le nostre varie attività. Nel sito sorgono edifici che rispondono pienamente alle nostre esigenze operative. Inoltre la posizione è strategica, vicina alla sede del comando provinciale e ubicata all'imbocco delle vallate Stura, Gesso, Grana, Vermenagna e Pesio che si diramano verso le zone montane. Ha spazi ampi per ospitare sezioni operative in caso di calamità naturali e anche per destinazione logistica e alloggi del personale proveniente da altre parti d'Italia. Infine ospiterà una pista di atterraggio dell'elicottero, risolvendo problemi su tempistiche operative”.

“Oggi iniziamo a scrivere un nuovo capitolo per dare un'anima diversa all'ex caserma Mario Fiore, un'anima improntata a tutela e soccorso del territorio - ha dichiarato la sindaca Roberta Robbione -. La passata amministrazione aveva segnalato gli spazi al comando. Appena insediati abbiamo subito iniziato un discorso di valutazione degli spazi con il comandante Romano”.

E aggiunge: “L'intenzione è quella di creare una cittadella dedicata alla sicurezza e alla tutela del territorio, ragionando anche sulla porzione rimanente. Stiamo già ragionando con Aib (antincendi boschivi, ndr) e protezione civile che potrebbero occupare la restante parte. Si tratta di un progetto unico nel suo genere nella nostra Provincia e in Regione, Lavoro che mette Borgo al centro delle sue valli”.

L'utilizzo dei fabbricati







Il primo intervento verrà fatto sul fabbricato A, destinato ad autorimesse, che verrà risanato oltre al rifacimento dell'impianto di illuminazione e sorveglianza. Sarà un sito presidiato H24, quindi alcune risorse umane della sede verranno lì collocate. Oltre alle squadre quindi ci saranno anche gli automezzi di soccorso, in particolare i mezzi di colonna mobile del comando di Cuneo, una delle dotazioni più importanti dell'intera Regione.

Nel cortile verrà realizzata una piazzola di atterraggio dell'elicottero e una grande riserva idrica.

Nell'ex palazzina ufficiali (fabbricato B) troveranno spazio gli uffici e i locali destinati sia all'attività amministrativa che formativa.

L'edificio C, che era un magazzino, sarà mantenuto come deposito materiali e attrezzature. Idem per l'edificio D che fungerà da ausilio alla logistica e deposito materiale.

Il fabbricato E, che era destinato a mensa e ricreazione, verrà trasformata in area museale con mezzi d'epoca.

L'edificio F, alto tre piani, ospiterà al piano terra uffici, mentre ai piani superiori alloggi per il personale che arriva al comando per svolgere attività di formazione.

Il fabbricato G sarà dedicato ad attività formativa e addestramento.

Il fabbricato H sarà destinato a ospitare il materiale che usa l'associazione dei vigili volontari in congedo per la diffusione della sicurezza nelle scuole.

L'edificio I, quello con la cappella, rimarrà tale per commemorazioni e celebrazioni religiose. Altri piccoli locali faranno da ausilio alle visite delle scolaresche.

Lo spazio compreso fra i fabbricati C e D è area spianata dove potrebbe essere collocato un hangar telonato.

Il tutto sarà recintato per delimitare la parte interna dell'area

Gli interventi

Il consigliere di minoranza Luca Basteris: “Da figlio di vigile del fuoco, per me è un onore che la mia città possa ospitare una succursale del comando dei vigili del fuoco. Eravamo contrari all'idea iniziale dell'ostello. Questa è soluzione ottimale che preserva la storia della caserma e i suoi edifici. Ma degli altri 26mila cosa si intende fare?”

La vicesindaca Clelia Imberti: “Operazione che ben contribuisce a riqualificare questo sito e anche Tetto Gallotto. Utile per dare nuovo volto e nuova vita, dando anche sicurezza a quell'area”.

L'assessore Francesco Rosato: “Ritengo sia un'idea splendida e spettacolare da integrare con altri servizi del territorio per la sicurezza e la tutela della città e del territorio circostante”.

Il consigliere di minoranza Pierpaolo Varrone ha chiesto informazioni tecniche sulla pista ciclabile attigua. “Verrà frazionata e rimarrà di competenza dell'amministrazione comunale”, ha risposto la sindaca.

Il consigliere Matteo Giordanengo: “Mio nonno abitava di fronte alla caserma e faceva il calzolaio. Ha lavorato tantissimo con gli alpini. Pensare di rivedere la caserma rivivere mi fa davvero piacere”.

Seduti nel pubblico anche una delegazione di volontari Aib con il presidente Daniele Tallone.